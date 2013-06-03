تعميرات اساسی واحد تبديل كاتاليستي در شركت پالايش نفت اصفهان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر خيری اظهار داشت: براساس پيش‌بینی‌ها تعميرات اساسي واحد تبديل كاتاليستي شماره يك، 24روز طول خواهد كشيد،اما تلاش ما بر این است كه با استفاده از تمام امكانات نيروي انساني و سيستمي، اين مدت زمان را به 18 روز كاهش دهيم تا بهره وري پالايشگاه را بالا ببريم.

وی با بيان اينكه انجام اين تعميرات توسط 350 نيروي رسمي و 350 نيروي پيمانكاري مجرب انجام می‌‌شود، اظهار داشت: كاتاليست يا "كاتاليتيك ريفرمر" واحديست كه ضمن توليد گاز هيدروژن و گاز مايع، محصول نهايي يعني بنزين مرغوب با درجه اكتان(آرام سوزي) بالا براي موتورهاي بنزيني را توليد می‌کند.

نگهداري و تعميرات شركت پالايش نفت اصفهان خوراک اين واحد را به طور متوسط روزانه 22500 بشكه نفت خام اعلام کرده و تصریح کرد: براساس برنامه،عملیات تعمیرات اساسی این واحدها پس از 3 سال کارکرد فعال و مستمر، انجام می‌شود.

وی ادامه داد: شرکت پالایش نفت اصفهان 22 واحد عملیاتی دارد كه تعمیرات اساسی هر یک از این واحدها، بر اساس برنامه زمان‌بندی، به صورت جداگانه یا هم‌زمان انجام می‌شود.

ساخت شركت پالايش نفت اصفهان پیش از انقلاب آغاز و پس از انقلاب راه‌اندازی شد. ظرفیت اولیه این پالایشگاه 200 هزار بشکه در روز است که سال‌های پس از جنگ ظرفیت آن افزایش یافت و حتی به 385 هزار بشکه در روز نیز رسید.

هم‌اکنون ظرفیت تثبیت شده پالایشگاه اصفهان روزانه 375 هزار بشکه نفت خام است و حدود 23 درصد از بنزین مورد نیاز کشور را تأمین می‌کند.