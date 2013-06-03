جلیلی دارای برنامه نیست و از روی تکلیف به انتخابات وارد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا روستا آزاد در گردهمایی حامیان سعید جلیلی با عنوان مقاومت، رمز پیروزی اظهار داشت: فعالیت دیرهنگام و از روی تکلیف جلیلی برای حضور در انتخابات باعث شد تا او نتواند برنامه مناسب تدوین کند و کارسازی درستی داشته باشد.

وی ادامه داد: جلیلی اکنون هم برنامه ای ندارد اما به سرعت ستادهای انتخاباتی خود را ساماندهی کرده و یا در حال ساماندهی است.

وی عنوان کرد: جلیلی از روی تکلیف وارد میدان شده و با وجود اینکه برای تدوین برنامه ها و تمرین برای سخنرانی ها دیرشده است اما روند روبه رشدی در فعالیت های خود دارد.

انتخابات ایران برای دنیا اهمیت دارد

رئیس دانشگاه شریف بحث انتخابات ریاست جمهوری را مهم ارزیابی کرد بیان داشت: کنفرانس جی 8 نشست بعدی خود را به بعداز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران موکول کرد که این نشان از اهمیت این انتخابات برای ما دارد.

وی با اشاره به فرامین رهبری مبنی بر خلق حماسه سیاسی و حضور گسترده مردم در انتخابات گفت: علاوه بر حضور پرشور که می تواند موثر باشد باید این حضور با بصیرت همراه باشد و بنابر تاکید رهبری، باید حجت شرعی پیدا کنیم که اگر انتخابی که انجام می شود اشتباه هم باشد در برابر خداوند روسفید هستیم.

مسئول کمیته‌ دانشگاهیان ستاد جلیلی انتخاب فرد اصلح در انتخابات پیش رو را دشوار خواند و بیان داشت: گزینه های موجود در این دوره بسیار به هم نزدیک هستند و این موضوع کار انتخاب و شناخت را کمی دشوار می کند.

داشتن شاخصه های شناخت به انتخاب اصلح کمک می کند

وی شناخت دقیق و درست از کاندیداها را مستلزم داشتن شاخصه های مناسب برشمرد و گفت: داشتن شاخصه های شناخت به انتخاب اصلح کمک می کند که ولایت پذیری که در راس این شاخصه ها قرار دارد و همه بر این موضوع معتقدند.

روستا آزاد به بیان شاخصه های مورد نظر برای شناخت کاندیدای اصلح پرداخت و گفت: یکی از شاخص‌ های مهم شناخت، مشورت‌ پذیری است و اینکه کاندیدای مورد نظر در دولت خود از نظرات نخبگان و کارشناسان استفاده کند بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه تفکر عمیق و راهبردی هم از دیگر ویژگی ‌های شناخت اصلح است تصریح کرد: باید دید کاندیدای مورد نظر تا چه اندازه دارای فکر و اندیشه صحیح و دارای نظر مثبت و مفید است.

کاندیداها برنامه ندارند

مسئول کمیته‌ دانشگاهیان ستاد جلیلی گفت: از دیگر ویژگی ‌های رئیس جمهور داشتن تیم اجرایی قوی است و اگر رئیس جمهور تیمی قوی نداشته باشد نمی ‌تواند برنامه‌های خود را به خوبی پیاده کند.

وی از دیگر لازمه ‌های مدیریت کشور را داشتن برنامه دانست و بیان داشت: داشتن برنامه هم از شاخصه‌ های شناخت است که متاسفانه هیچ یک از کاندیداها برنامه ندارند تا مشخص باشد از چه راهی باید به اهداف مورد نظر رسید.

حضور در جبهه نشان دهنده روحیه ایثار و فداکاری است

این فعال سیاسی از دیگر شاخصه‌های شناخت را حضور در جبهه و جنگ دانست و گفت: حضور در جبهه نشان دهنده روحیه ایثار و فداکاری است و اگر کسی این شاخصه را نداشته باشد نشان می‌دهد که روحیه ایثار و فداکاری و دفاع از کشور ندارد.

جلیلی شباهت‌های زیادی با احمدی‌نژاد دارد

وی در ادامه به تشریح برخی ویژگی های جلیلی پرداخت و عنوان کرد: جلیلی شباهت ‌های زیادی با احمدی ‌نژاد دارد و این چیز عجیبی نیست.

رئیس دانشگاه شریف افزود: ویژگی ‌هایی که محمود احمدی ‌نژاد داشت مانند سازش ‌ناپذیری، استکبار ستیزی، انرژی و توان بالا و ... در سعید جلیلی هم دیده می‌ شود که از این ‌رو شباهت ‌های زیادی بین این دو دیده می ‌شود.

وی ادامه داد: در دولت نهم و دهم جریانی در جامعه از گروه جوانان شایسته و متدین که اعتقادات خالص و قلبی دارند و دارای استقلال مالی نیستند احمدی‌نژاد را به عنوان نماینده خود برگزیدند که این جریان گسترده امروز نیاز به نماینده دیگری دارند و جلیلی را انتخاب می کنند.

دفاع از احمدی‌نژاد و گفتمان انقلاب جلیلی را به صحنه کشاند

رئیس دانشگاه شریف پیرامون حضور دیرهنگام سعید جلیل در عرصه انتخابات ادامه اظهار داشت: به چند دلیل سعید جلیلی در روز آخر نام‌نویسی پابه عرصه گذاشت که یکی از این دلایل دفاع از ارزش های انقلاب است.

وی ادامه داد: جلیلی دلیل دفاع از این گفتمان را حملات به احمدی ‌نژاد و گفتمان ارزرش های انقلاب عنوان کرده و گفته است که قصد پیروزی در انتخابات را ندارد.

مسئول کمیته‌ دانشگاهیان ستاد جلیلی دومین دلیل حضور سعید جلیلی را آمدن هاشمی رفسنجانی برشمرد و بیان داشت: سعید جلیلی به خاطر اینکه هاشمی رفسنجانی قصد حضور در این دوره از انتخابات را داشت پابه این عرصه گذاشت و با رد صلاحیت هاشمی اگر کنار می رفت حرکتی زشت و ناپسند بود.