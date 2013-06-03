فرخنده حقشنو در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان گردآوری دو مجلد تازه از نقدهای خود بر رمانها و داستانهای ایران در قالب مجلدات پنج و شش کتابهای جُستار خبر داد و گفت: در این مجلد که برای انتشار در اختیار موسسه خانه کتاب قرار گرفته است، نقدهای من به برخی رمانها و داستانهای کوتاه منتشر شده در سالهای اخیر گردآوری شده است.
وی افزود: در بخش رمان این مجموعه، آثاری چون «قلعهمرغی روزگار هرمی» نوشته سلمان امین، «شهریور هزار و سیصد و نمیدانم چند» نوشته طلا نژادحسن، «خرابات مغان» نوشته داریوش مهرجویی و «قصههای امیرعلی» نوشته امیرعلی نبویان مورد نقد قرار گرفته است. در بخش داستان کوتاه نیز داستانهای «هفت بند» نوشته راضیه تجار، «کید الخائنین» نوشته سیمین دانشور، «رتیل» نوشته جمال میرصادقی، «جراحی روح» نوشته محسن مخملباف و «بچه مردم» اثر جلال آل احمد مورد نقد قرار گرفته است.
حقشنو ادامه داد: تازهترین مجموعه داستان من با عنوان «نارنجهای گذرگاه» نیز به تازگی به پایان مرحله تالیف رسیده است. داستانهای این مجموعه اکثرا در گونه خانوادگی و اجتماعی تالیف شده است و نگاه عمده آن به واکاوری مشکلات جوانان است. البته زبان روایت این داستانهای کوتاه هم متفاوت است، اما نثر تمام آنها ساده است.
وی تاکید کرد: هنوز ناشری برای انتشار این مجموعه انتخاب نشده است.
این نویسنده و منتقد همچنین از تالیف یک رمان تازه برای مخاطب نوجوان با عنوان «پری دریایی» خبر داد و گفت: داستان این رمان ترکیبی است از افسانه و داستانهای امروزی. البته نگارش این کار تمام نشده است اما پس از پایان تالیف آن را در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار میدهم تا در صورت تایید منتشر شود.
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