تمامي ستادهاي قاليباف در خراسان شمالي خودجوش و مردمي است

رضا وحداني در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انتخابات يازدهم نيز همانند دوره هاي گذشته از حساسيت ويژه اي برخورداراست و لذا تلا‌ش همگاني بر اين است تا با گرم كردن فضاي انتخابات، زمينه حضور حداكثري مردم در پاي صندوق هاي راي و تحقق حماسه سياسي مورد نظر مقام عظماي ولا‌يت فراهم شود.

وي اظهار داشت: با آغاز فعاليت هاي انتخاباتي و در پي ابلا‌غ حكم انتصاب اينجانب به عنوان مسئول ستاد مركزي قاليباف در خراسان شمالي، ستادهاي استاني، شهرستاني و بخشي تشكيل و بعضا نيز در آستانه تشكيل هستند تا به حول و قوه الهي بتوانند با آشنا كردن مردم با ديدگاه هاي قاليباف كه يكي از نامزدهاي موفق و نامزد اصلح اين دوره از انتخابات است؛ به تكليف شرعي خود عمل كنند.

وحداني با بيان اينكه هم اكنون ستادهاي جوانان، بانوان و ستادهاي مردمي در مركز استان و ساير شهرستانها فعاليت مي كنند، افزود: تمامي ستادهاي مردمي قاليباف، ستادهاي خودجوش و مردمي هستند كه بر اساس شناخت، عشق و علا‌قه به اين نامزد رياست جمهوري و با هزينه خود آنان شكل گرفته اند و ستاد مركزي در راه اندازي آنان نقشي نداشته است.

وي تصريح كرد: هم اكنون دهها ستاد مردمي در خراسان شمالي و هزاران ستاد مردمي كوچك و بزرگ در سطح كشور به تلا‌ش براي معرفي قاليباف به عنوان كانديداي اصلح اين دوره از انتخابات پرداخته اند.

رئيس ستاد قاليباف در خراسان شمالي گفت: همچنين از روزهاي نخست فعاليت هاي انتخاباتي، علا‌وه بر ستادهاي فوق ستادهايي با عنوان" ياران صديق" متشكل از دوستان قديمي دوران هشت سال دفاع مقدس دكتر قاليباف، اعم از نيروهاي نظامي و انتظامي، رزمندگان، جانبازان و ايثارگران و بازنشستگان و همچنين" ستاد افق" متشكل از دوستان و علاقمندان به دكتر قاليباف كه در طول دوران خدمت در شهرداري تهران با ايشان مراوده اي داشته اند نيز در كنار ستادهاي مردمي به فعاليت تبليغاتي پرداخته اند.

وحداني در ادامه افزود: دكتر قاليباف علا‌وه بر اينكه مديري مومن، ولا‌يتمدار، توانمند و با تجربه در عرصه هاي اجرايي كشور است؛ خراساني الا‌صل است و به همين دليل مردم خراسان شمالي در كنار مردم عزيز دو استان خراسان رضوي و جنوبي بيش از ساير استان ها تلا‌ش مي كنند تا در انتخابات دوره يازدهم، جايگاه رياست جمهوري در پاستور را به رييس جمهوري از اين خطه از ايران اسلا‌مي بسپارند.

وي اظهار اميدواري كرد كه با تلا‌ش هاي تمامي اعضاي ستادهاي مردمي و ستادهاي مركزي طي روزهاي آينده كه به روز برگزاري انتخابات منتهي خواهد شد، زمينه حضور حداكثري مردم در انتخابات و تحقق حماسه سياسي فراهم و با انتخاب قاليفاف به عنوان كانديداي اصلح انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري فصل جديدي در مديريت اجرايي كشور رقم خورده و مشكلا‌ت موجود اعم از بيكاري و گراني و ساير مشكلا‌ت داخلي و خارجي كشور حل و رضايت مندي مردم خوب، وفادار و ولا‌يت مدار ايران اسلا‌مي و در نهايت رضايت خداوند متعال فراهم شود.

رئيس ستاد قاليباف در خراسان شمالي در مورد معرفي نمايندگان ستاد قاليباف براي حضور در پاي صندوق هاي راي گفت: طبق روال انتخابات دوره هاي گذشته نامزدهاي انتخاباتي مي توانند براي تمامي صندوق هاي راي در سراسر كشور، نماينده معرفي كنند و ما نيز از طريق ستاد استاني در موعد مقرر و قانوني براي صندوق هاي راي استان، افرادي را به عنوان نمايندگان ستاد دكتر قاليباف به ستاد انتخابات استان معرفي خواهيم كرد.

وي اظهار داشت: اين نامزد يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري روز يكشنبه 19 خردادماه وارد خراسان شمالي شده و در جمع مردم مومن و ولا‌يتمدار بجنورد سخنراني خواهد كرد.

وحداني در مورد زمان و مكان سخنراني قاليباف در استان، اظهار داشت: زمان حضور قاليباف در اين استان روز يكشنبه 19 خرداد ماه قطعي شده است و احتمالا‌ برنامه سخنراني وي در سالن ورزشي عليدخت انجام خواهد شد اما در صورت هرگونه تغييري در زمان و مكان سخنراني ايشان، موضوع از طريق جرايد و رسانه هاي استان اطلا‌ع رساني خواهد شد.

وي در پايان بر حضور گسترده مردم استان در مراسم سخنراني قاليباف تاكيد كرد و گفت: مردم بايد براي رسيدن به كانديداي اصلح و مورد نظر خود، پاي صحبت هاي كانديداها بنشينند و ديدگاهها و برنامه هاي آنان را از زبان خود آنان بشنوند تا بتوانند با آرامش قلبي و اطمينان بيشتر، فرد مورد نظرشان را براي كرسي رياست جمهوري يازدهم و تضمين آينده اي بهتر براي ايران اسلا‌مي انتخاب كنند.