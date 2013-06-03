اعلام آمادگی 180 هیئت مذهبی در ملایر برای برگزاری مراسم 14و 15 خرداد

حجت الاسلام داوود عباسی در گفتگو خبرنگار مهر با اشاره به شخصیت حضرت امام خمینی(ره) گفت: ایشان در بین همه مردم جایگاه ویژه ای دارند چرا که ملت ایران را از دست ظلم و ستم نجات داد و نعمت آزادگی و امنیت را برای ملت ایران به ارمغان آورد.

وی بیان داشت: امام خمینی(ره) رهبری فرزانه بود که با عروج ملکوتیش غم بزرگی برای ملت ایران به جای گذاشت.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی ملایر ابراز داشت: امروز ملت ایران با ادامه راه و آرمان امام (ره)، رهبری همواره ایشان را فراموش نکرده و ارادت ملت به آرمان های ایشان بیشتر می شود.

وی به برنامه های 14 خرداد در ملایر اشاره کرد و گفت: در این راستا تاکنون 180 هیئت مذهبی شهرستان برای برگزاری مراسم سالروز رحلت امام (ره) آمادگی خود را اعلام کرده اند.

حجت الاسلام عباسی از برگزاری مراسم با شکوه عزاداری 14 خرداد در مسجد جامع ملایر با حضور اقشار مختلف مردم خبر داد و افزود: سخنران ویژه این مراسم حجت الاسلام مرتضی مقتدایی مدیر حوزه های علمیه کشور خواهد بود.

وی افزود: توزیع بروشور با موضوع امام خمینی (ره)و پذیرایی از عزاداران از دیگر برنامه های پیش بینی شده 14 و 15 خرداد در ملایر است.