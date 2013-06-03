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۱۳ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۱۴

سرتیپ دوم کیهایی:

شرایط برای برگزاری باشکوه انتخابات در آبادان مهیاست

شرایط برای برگزاری باشکوه انتخابات در آبادان مهیاست

آبادان – خبرگزاری مهر: فرمانده منطقه انتظامی شهرستان آبادان گفت: شرایط لازم برای برگزاری باشکوه، منظم انتخابات در این شهرستان مهیا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم حسین کیهایی شامگاه یکشنبه در جلسه توجیهی کاندیداهای روستاهای بخش مرکزی آبادان افزود: امروز شاهد آن هستیم که قدرت و نظام جمهوری اسلامی در امنیت فرا ملی زبان زد است و در مباحث بین‌المللی نیز حضوری فعال دارد.

وی اظهار کرد: موفقیتهای جمهوری اسلامی نشان از عظمت و قدرت نظامی است که پایگاه مردمی دارد.

سرتیپ دوم کیهایی تصریح کرد: جاهایی که غفلت می‌‌کنیم، زمین می‌خوریم و برخواستن سخت خواهد بود و ما این مسئله را در فتنه 88 به عینه دیدیم.

فرمانده منطقه انتظامی شهرستان آبادان با بیان اینکه امام راحل(ره) خودباوری را به معنای کامل و درست به ما آموخت، یادآور شد: صحنه انتخابات ما را به خودآزمایی دعوت می‌کند پس با اعتماد به نفس و خودباوری پای در صحنه رقابتی سالم و انتخاب بگذاریم.

سرتیپ دوم کیهایی گفت: با تمام قدرت و توان و با برنامه‌ریزهای انجام شده امنیت انتخابات را در شهرستان آبادان تامین می‌کنیم.

وی افزود: باید سخنان مقام معظم رهبری را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم و با حضوری حداکثری در پای صندوقهای رای از این مرحله نیز با سربلندی بیرون بیاییم.

سرتیپ دوم کیهایی اظهار کرد: در انتخابات برد و باخت معنایی ندارد، مهم حضور پرشور و حداکثری است که این خود یک تکلیف شرعی و قانونی است.

وی تصریح کرد: نباید گوش به حرف دشمنان داد بلکه باید کاری صورت گیرد که مایه سربلندی ما در تمام جهان و شکست و ناامیدی برای دشمنان نظام باشد.

کد مطلب 2069015

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