شرایط برای برگزاری باشکوه انتخابات در آبادان مهیاست

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم حسین کیهایی شامگاه یکشنبه در جلسه توجیهی کاندیداهای روستاهای بخش مرکزی آبادان افزود: امروز شاهد آن هستیم که قدرت و نظام جمهوری اسلامی در امنیت فرا ملی زبان زد است و در مباحث بین‌المللی نیز حضوری فعال دارد.

وی اظهار کرد: موفقیتهای جمهوری اسلامی نشان از عظمت و قدرت نظامی است که پایگاه مردمی دارد.

سرتیپ دوم کیهایی تصریح کرد: جاهایی که غفلت می‌‌کنیم، زمین می‌خوریم و برخواستن سخت خواهد بود و ما این مسئله را در فتنه 88 به عینه دیدیم.

فرمانده منطقه انتظامی شهرستان آبادان با بیان اینکه امام راحل(ره) خودباوری را به معنای کامل و درست به ما آموخت، یادآور شد: صحنه انتخابات ما را به خودآزمایی دعوت می‌کند پس با اعتماد به نفس و خودباوری پای در صحنه رقابتی سالم و انتخاب بگذاریم.

سرتیپ دوم کیهایی گفت: با تمام قدرت و توان و با برنامه‌ریزهای انجام شده امنیت انتخابات را در شهرستان آبادان تامین می‌کنیم.

وی افزود: باید سخنان مقام معظم رهبری را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم و با حضوری حداکثری در پای صندوقهای رای از این مرحله نیز با سربلندی بیرون بیاییم.

سرتیپ دوم کیهایی اظهار کرد: در انتخابات برد و باخت معنایی ندارد، مهم حضور پرشور و حداکثری است که این خود یک تکلیف شرعی و قانونی است.

وی تصریح کرد: نباید گوش به حرف دشمنان داد بلکه باید کاری صورت گیرد که مایه سربلندی ما در تمام جهان و شکست و ناامیدی برای دشمنان نظام باشد.