صبای قم برای حضور در فصل جدید لیگ برتر فوتسال در بلاتکلیفی است

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال امسال برای برگزاری مسابقات فوتسال در سطح کشور برنامه ریزی جدیدی انجام داده است که بر اساس آن علاوه بر برگزاری رقابت های لیگ برتر، دسته اول، دسته دوم و لیگ منطقه ای و همچنین لیگ های رده های سنی نوجوانان و جوانان، رقابت های جام حذفی فوتسال کشور نیز برای نخستین بار برگزار می شود.

لیگ برتر پانزدهم فوتسال کشور پیش درآمدی برای جام ملت های 2014 آسیا

در این میان بازی های لیگ برتر با توجه به اشتغال تمامی ملی پوشان کشورمان در آن از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است و بعد از برگزاری دوره چهاردهم آن با شرکت 13 تیم باید منتظر تصمیم نهایی کمیته فوتسال در خصوص تعداد تیم های شرکت کننده در دوره چهاردهم بود.

این در شرایطی است که امسال تیم ملی فوتسال کشورمان تقریبا سال آرام و کم ترافیکی را از نظر رقابت های برون مرزی پیش رو دارد، زیرا مسابقات فوتسال قهرمانی جام ملت های آسیا در سال 2014 یعنی خرداد ماه سال 93 به انجام می رسد.

اعزام تیم ملی فوتسال به بازی های جام جهانی کوچک در برزیل

البته ملی پوشان فوتسال کشورمان رقابت های مختلف بین المللی اعم از تورنمنت چین، بازی های جام جهانی کوچک در کشور برزیل و همچنین رقابت های فوتسال بازی های سالنی آسیا در شهر اینچئون کره جنوبی را نیز در پیش دارند و امیدوار به حضور موفق در این مسابقات هستند.

تیم ملی در دل خود بازیکنانی از نقاط مختلف کشور را جای داده است و در این میان استان قم نیز با داشتن سه ملی پوش در تیم ملی فوتسال یک از استان های همیشه سازنده در فوتسال کشور محسوب می‌شود و در فصل جدید نیز احتمالا نماینده خود را با نام صبا به مصاف حریفان خواهد فرستاد.

بر اساس برنامه ریزی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال کشورمان، آغاز فصل جدید بازی های ليگ برتر فوتسال باشگاه های کشور از دهم مرداد ماه پیش بینی شده است ولی نماینده قم در فاصله کمتر از دو ماه تا آغاز این رقابت‌ها از هر نظر هنوز بلاتکلیف است.

غیبت فوتسال قم در لیگ دسته اول باشگاه های کشور

بنا بر اعلام سازمان ليگ فوتسال کشور، برنامه زمان بندي شده ليگ هاي مختلف فوتسال کشور و همچنين رده‌های سني پايه به منظور برگزاری آن در فصل 92-93 مشخص شده و به غیر از لیگ برتر که از دهم مرداد ماه آغاز می شود، بازی های لیگ دسته اول نیز که البته قم در آن نماینده ای ندارد از مهرماه شروع خواهد شد.

تیم های حاضر در ليگ دسته دوم بزرگسالان فوتسال باشگاه های کشور از اسفند ماه و تیم های حاضر در ليگ دسته اول اميد فوتسال کشور که تیم صبا نماینده قم در آن است نیز از اسفند ماه کار خود را آغاز می کنند، ضمن اینکه بازی های ليگ منطقه اي اميد با حضور یک نماینده از قم در دي ماه شروع خواهد شد و بازی های ليگ های جوانان و نوجوانان نیز از اسفند ماه آغاز می شوند.