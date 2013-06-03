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۱۳ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۴۵

خادمی خبر داد:

اولین زورخانه پیشوا افتتاح می‎ شود

اولین زورخانه پیشوا افتتاح می‎ شود

پیشوا - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان پیشوا اظهار داشت: مراسم کلنگ زنی اولین زورخانه پیشوا به منظور افتتاح تا یک سال آینده برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خادمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مجاورین حضرت جعفر بن موسی الکاظم(ع)در شهرستان پیشوا حدود 40 سال قبل دارای زورخانه بوده اند که با همت و پیگیری مسئولان ذیربط این مهم به تحقق پیوست و باستانی کاران منطقه از حق طبیعی خود بهره مند خواهند شد .

وی بیان داشت: مراسم کلنگ زنی نخستین زورخانه شهرستان پیشوا روز یکشنبه 19 خرداد ماه با حضور محمدرضا طالقانی رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای جمهوری اسلامی ایران، محمدحسین نژاد فلاح مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم شهرستانهای ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس، بهرام ستاری فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولان ارشد استان و شهرستان در محل پروژه انجام خواهد شد .

خادمی ادامه داد: در آستانه سالروز قیام خونین 15 خرداد سال 42 این مراسم اجرا می شود و قرار است تا یک سال آینده مراحل ساخت زورخانه شهرستان پیشوا به پایان رسیده و این زورخانه به طور رسمی افتتاح شود.

وی تصریح کرد: "شهدای 15 خرداد" نامی است که به منظور قدردانی و یادبود جانفشانیهای مردم غیور پیشوا در حماسه سال 42 برای نخستین زورخانه شهرستان پیشوا در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 2069075

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