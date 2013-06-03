رشد 184 درصدی عملکرد صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موسوی مشاور مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون گفت: صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون نسبت به سال گذشته در تهیه صدور ضمانت نامه برای شرکت های تعاونی رشدی 184 درصدی داشته است.

به گفته وی، در سال گذشته صندوق خدمات خود را به تعاونی های فعال در بخش های کشاورزی 46 درصد، صنعت 42 درصد و خدمات 10 درصد ارایه نموده است همچنین تقریباً تمامی استان های کشور از خدمات صندوق استفاده نموده اند.

موسوی تصریح کرد: صندوق در سال جاری ضمن تمدید تفاهمنامه با بانک های توسعه تعاون، کشاورزی، ملت، تجارت، صندوق مهر امام رضا، بانک رفاه کارگران، موسسه اعتباری عسگریه، بانک ایران زمین و سازمان نظام مهندسی کشاورزی نیز تفاهم نامه منعقد نموده است.

وی خاطرنشان کرد: امسال صدور انواع ضمانت نامه های گمرکی را در کنار صدور سایر ضمانت نامه ها در دستور کار قرار داده ایم و معتقدیم که مدیریت مالی شرکت های تعاونی با گردش اعتبار چرخش بیشتری پیدا می کند.

مشاور مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در عین حال از دستور کار موضوع افزایش سرمایه صندوق در هیات دولت خبر داد و گفت: تاکنون وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت این طرح را به امضا رسانده اند ولی باقی وزرای عضو در حال بررسی موضوع می باشند که در صورت امضا و تصویب هیات مدیره میزان سقف صدور ضمانت نامه به 5 میلیارد تومان می رسد.

به گفته موسوی، سقف ضمانت نامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در حال حاضر 1.5 میلیارد تومان است.