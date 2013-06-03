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۱۳ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۵۷

برپایی نمایشگاه کتاب "مهر مدام": در کتابخانه اندیشه قزوین

برپایی نمایشگاه کتاب "مهر مدام": در کتابخانه اندیشه قزوین

قزوین- خبرگزاری مهر: نمایشگاه کتاب با عنوان "مهر مدام" از 9 تا 16 خرداد ماه به مدت یک هفته در کتابخانه اندیشه قزوین برپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایشگاه کتاب مهر مدام 300 عنوان کتاب با موضوعات مختلف دینی، علمی، فرهنگی و آموزشی به نمایش گذاشته شده است.

شهروندان ضمن بازدید از این نمایشگاه می‌توانند کتاب‌های کهنه خود را با کتاب‌های جدید تعویض کنند.

برگزاری ایستگاه نقاشی برای کودکان در قالب مسابقه از دیگر برنامه‌های جانبی این نمایشگاه است که از برندگان در هفته کتاب و دهه فجر تقدیر می‌شود.

همکاری دستگاه‌های اجرایی قزوین با شهرداری در فضاسازی شهری

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین گفت: از این پس دستگاه‌های اجرایی استان به صورت مشارکتی با شهرداری قزوین در فضاسازی و تبلیغات شهری همکاری خواهند داشت.

سعید وزیری نژاد با اشاره به برگزاری جلسات برگزار شده در معاونت فنی و عمرانی استانداری قزوین اظهارداشت: برای نخستین بار مشارکت 50 درصدی دستگاه‌های اجرایی استان با شهرداری در تحقق تبلیغات شهری در مناسبت‌های مختلف از جمله تصمیمات و مصوبات این جلسه بود.

وی تصریح کرد: شهرداری قزوین تاکنون مسئولیت اصلی فضاسازی‌های شهری را در مناسبت‌های مختلفی همچون نوروز، نیمه‌شعبان، دهه فجر و محرم بر عهده داشته است.

این مسئول یادآورشد: شهرداری قزوین و سازمان فرهنگی ورزشی به خاطر عملکرد درست در این بخش، بارها از سوی دفتر امام جمعه، استانداری و عموم مردم مورد تقدیر و تشویق قرار گرفته است.

کد مطلب 2069082

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