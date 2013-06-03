خلق حماسه سياسي در انتخابات پيش زمينه خلق حماسه اقتصادي است

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مردم ایران با حضور باشکوه در انتخابات رياست جمهوري يازدهم، سيلي محکمي به ابرقدرت ها خواهند زد، گفت: مردم ایران حماسه آفرین هستند.

وي عنوان کرد: حضور حماسي ملت ايران پاي صندوق هاي راي، علاوه بر اينکه تحريم ها و توطئه هاي دشمنان را خنثي مي کند، لبيک به آرمان هاي نظام، انقلاب و رهبري است.

حماسه سياسي با حضور باشکوه مردم در انتخابات رقم می خورد

خجسته با بیان اینکه حماسه سياسي با حضور باشکوه مردم در انتخابات رقم می خورد، گفت: با انتخاب رئيس جمهور ولايتمدار، کارآمد و توانمند و همکاري ملت، شکوفايي و جهش اقتصادي در کشور نیز حاصل می شود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه نبايد از امكانات دولتي در ستادهاي انتخاباتي استفاده شود، گفت: كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا باید در تبليغات انتخاباتي خود ضمن احترام به حقوق ديگر كانديداها بر اصل قانون مداري حركت كنند.

وی گفت: کاندیداها باید از بعضي اقدامات كه باعث تشويش افكار عمومي مي‌شود و شائبه‌هايي در اذهان عمومي ايجاد مي‌كند، خودداري كنند.

کاندیداها بايد مفاد و قوانين انتخابات را در اولويت قرار دهند

رئيس كميسيون شوراهاي مجلس گفت: كانديداهاي رياست جمهوري و شوراي اسلامي شهر بايد مفاد و قوانين انتخابات كه در قانون اساسي به آن اشاره شده و مورد تأييد مجلس است را در اولويت قرار دهند و از قانون تخطي نكنند.

وي اضافه كرد: نهادهاي نظارتي نيز بايد در اين زمينه وظيفه خود را به خوبي انجام دهند و با افرادي كه در ايام تبليغات انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر دچار تخلفاتي مي‌شوند برخورد قاطع داشته باشند.

رئيس كميسيون شوراهاي مجلس اميدواري كرد با حضور حداكثري مردم در پاي صندوق‌هاي رأي در انتخابات 24خرداد شاهد خلق حماسه‌اي ديگر از مردم آگاه و هميشه در صحنه ايران اسلامي باشيم و برگ زرين ديگري در كارنامه پرافتخاراين ملت غيور ثبت شود.

همزمانی دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها یکدیگر را تقویت می‌کند

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با تاکید بر اینکه همزمانی دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها یکدیگر را تقویت می‌کند، گفت: برگزاری انتخابات شوراها همزمان با ریاست جمهوری می‌تواند حضور پرشور مردم را در انتخابات رقم زند.

امیر خجسته درباره اینکه آیا انتخابات شوراها تحت الشعاع انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد یا خیر؟ گفت: همزمانی برگزاری این دو انتخابات دارای خیر و برکتی است که می‌تواند یکدیگر را تقویت کند.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با تاکید بر اینکه وجهه سیاسی انتخابات ریاست جمهوری بر شوراها تاثیری ندارد، گفت: خوشبختانه اقدامات خوبی در بحث انتخابات شوراها در حال شکل‌گیری است و شوراها به طور جدی کار خود را به پیش می‌برند و انتظار می‌رود که همزمان با بحث انتخابات ریاست جمهوری این شور و نشاط اوج گیرد.