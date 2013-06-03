خاطرات جنگ جهانی دوم، جایزه کتاب را نصیب نویسنده 91 ساله کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ولز آنلاین، آیلین یونگوسباند که به عنوان داوطلب در جنگ جهانی دوم حضور داشت، خاطراتش را در قالب کتابی با عنوان «جنگ یک زن» منتشر کرد.

او که تقریبا به عنوان یک نوجوان به نیروی هوایی زنان ملحق شد، در اتاق‌های در بسته و فیلتر شده به کنترل اطلاعات راداری که هویت نیروی هوایی دشمن را در گرماگرم جنگ‌های هوایی تعیین می‌کرد، می‌پرداخت.

وی بعداً از انگلستان به فرانسه منتقل شد تا با کسب این اطلاعات مانع حملات راکتی شود و با پایان یافتن جنگ، او به بلژیک فرستاده شد تا به ارسال گزارش از اردوگاه برنداک بپردازد.

این بانوی سالخورده که با انتشار کتاب خاطراتش به بررسی زندگی اروپا در دوران پس از جنگ نیز پرداخته است، در رقابت با 12 نامزد مرحله نهایی موفق شد تا جایزه کتاب مردم را در بخش غیرداستانی کسب کند.

خانم آیلین که مدال امپراتوری بریتانیا را هم امسال برای شجاعت‌هایی که در طول جنگ نشان داده دریافت کرد، گفت از همه کسانی که به کتابش رای دادند، سپاسگزار است.

این خانم در اتاق‌های فیلتر شده موفق شد تا به جنگ نرماندی کمک‌های مهمی بکند و کدهای هشداردهنده‌ای را که نشان دهنده ارسال اولین راکت‌های «وی 2» به لندن بود، شناسایی کرد.

او تا سال 1980 اجازه نداشت درباره این فعالیت‌ها صحبت بکند و تنها پس از این که در این سال اطلاعاتی از سوی سازمان اطلاعات آلمان منتشر شد، او از اطلاعاتش پرده برداشت.

مکان خدمت خانم یونگوسباند اکنون به موزه بدل شده است.

جایزه کتاب مردم یک رقابت ادبی است که با رای آنلاین مردم برنده خود را انتخاب می‌کند. این جایزه از سال 2010 و پس از درگذشت بریل بینبریج از نویسندگان مطرح بریتانیایی و نامزد پنج دوره جایزه بوکر، به یاد او اهدا می‌شود.