به گزارش خبرنگار مهر، پرفسور علی رشید تبریز در حاشیه نشست همکاری در موسسه ملی اقیانوس شناسی در جمع خبرنگاران با اشاره به توانمندیهای این کشور در حوزه اقیانوس شناسی، افزود: همکاریهای ایران و پاکستان در حوزه علم و فناوری در سال 1990 در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی با امضای تفاهم نامهای شکل گرفت.
رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی پاکستان با اشاره به توانمندیهای پاکستان در حوزه اقیانوس شناسی، اظهار داشت: در حال حاضر اقدام به ایجاد دو ایستگاه تحقیقاتی موقتی در قطب جنوب با نامهای "ژنا" و "اقبال" کردیم.
وی با تاکید بر اینکه به زودی سومین ایستگاه تحقیقاتی در این منطقه ایجاد خواهد شد، یادآور شد: این ایستگاه، یک ایستگاه تحقیقاتی دایمی در قطب جنوب خواهد بود.
تبریز با اشاره به زمینههای تحقیقاتی این ایستگاهها خاطر نشان کرد: تحقیقات در این ایستگاه در زمینه اقلیم و تغییرات آب و هوایی است.
وی همچنین از مطالعات این موسسه در حوزه مکران خبر داد و در این باره توضیح داد: این مطالعات در زمینه گازهای منجمد در مکران انجام شده است.
نظر شما