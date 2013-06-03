دارندگان گواهینامه مهارت میراث فرهنگی از تسهیلات برخوردار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبری صبح دوشنبه در ستاد اوقات فراغت شهرستان بیرجند اظهارداشت: باید از توانمندی ویژه استان در زمینه تولیدات صنایع دستی به عنوان ایجاد اشتغال برای جوانان استفاده شود.

وی با بیان اینکه صنایع دستی استان فرصت اشتغالزایی مناسبی برای جوانان استان است، افزود: به شرکت کنندگان در کلاس های آموزشی گواهینامه مهارت نیز اهدا می شود.

اکبری اضافه کرد: افرادی که دارای این گواهینامه مهارت هستند می توانند از تسهیلات صندوق مهر امام رضا(ع) برای ایجاد اشتغال استفاده کنند.

به گفته وی در تابستان متقاضیان تنها یک پنجم شهریه اصلی کلاس های آموزشی را پرداخت خواهند کرد.

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی از برگزاری تورهای گردشگری یک روزه و دائم در ایام تابستان خبر داد و گفت: در این راستا این نهاد با حداقل هزینه نسبت به برگزاری تورهای گردشگری از اماکن تاریخی شهرستان بیرجند و سایر شهرستانهای استان اقدام می کند.

اکبری با اشاره به اینکه برنامه های اوقات فراغت این نهاد در تمام ایام سال نیز ادامه دارد، افزود: باید کارآفرینی نیز در استان اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه این مجموعه برای برگزاری دوره های آموزشی در روستاها نیز آمادگی دارد، بیان کرد: درصورت تخصیص اعتبار روستائیان نیز از این خدمات بهره مند خواهند شد.

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این استان از روستاهای هدف گردشگری نیز برخوردار است، یادآور شد: باید از ظرفیت این روستاها برای تولید محصولات و اشتغالزایی استفاده کرد.