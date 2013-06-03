الله‌ کس نجیبی فر به خبرنگارمهر گفت: از این میزان درآمد 40 درصد در طرح‌های عمرانی و 60 درصد در طرح‌های فرهنگی شهرستان گچساران هزینه شده است.

نجیبی‌فر تصریح کرد: عمده درآمد حاصل از این بقاع متبرکه از بقعه متبرکه بی‌بی حکیمه خاتون(س) بوده که سهم عمده‌ای نیز صرف اجرای پروژه‌های عمرانی و فرهنگی این مکان شده است.

وی با بیان اینکه در چهار سال اخیر حدود یک هزار و 800 مترمربع از فضای بقعه متبرکه امامزاده بی‌بی حکیمه خاتون(س) گچساران بهسازی شده است، اظهارداشت: بیش از 10میلیارد ریال از درآمدهای حاصل از نذورات این بقعه متبرکه صرف کارهای عمرانی در آن شده است.

نجیبی‌فر افزود: در سال 91 بیش از یکهزار و 100متر مربع فضا برای ایحاد وضوخانه و سرویس بهداشتی در جهت رفاه حال زائران امامزاده بی‌بی حکیمه(س) گچساران هزینه شده است.

وی همچنین تعداد بقاع متبرکه در شهرستان گچساران را 47 بقعه عنوان کرد و افزود: 35 بقعه متبرکه شهرستان باشت نیز زیرنظر اداره اوقاف شهرستان گچساران هستند.

نجیبی‌فر تعداد بقعه‌های متبرکه در حال تعمیر و نوسازی در شهرستان‌های گچساران و باشت را 30 بقعه عنوان کرد و بیان داشت: کار تعمیر و نوسازی این بقاع متبرکه توسط اعضای هیئت امنا این اماکن و با نظارت اداره اوقاف گچساران در حال انجام است.

وی همچنین یادآور شد: کسانی که تمایل دارند در جهت کمک به محرومان یا بقاع متبرکه، وقف کنند، با مراجعه به اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان گچساران در این سنت خداپسندانه مشارکت کنند.