به گزارش خبرگزاری مهر،محمد رضا عارف کاندیدای اصلاح‌طلب انتخابات دور یازدهم ریاست‌جمهوری طی بیانیه ای تعهدات خود را در قبال روستائیان و کشاورزان را مطرح کرد.

متن کامل بیانیه عارف به این شرح است:

برای جامعه بزرگ روستائیان و کشاورزان این سرزمین، طرحی به نام طرح آرامش کشاورزان، آماده کرده‌ام. خودم را برای اجرای بخش‌های مختلف این طرح در قبال جامعه بزرگ روستائیان و کشاورزان، متعهد می‌دانم. این طرح شامل 5 بخش است.



خرید تضمینی محصولات کشاورزی به قیمتی برابر با قیمت جهانی و نیز پرداخت طلب کشاورزان ظرف حداکثر 15 روز ارائه وعده غذایی رایگان در مدارس ابتدایی و راهنمایی در مناطق روستایی و کمترتوسعه یافته توسعه دوره‌های فنی‌وحرفه‌ای ویژه روستانشینان برای آموزش کشاورزی و دامپروری نوین و راه اندازی صنایع تکمیلی اختصاص بودجه به شوراهای روستاها تامین نهاده‌های با کیفیت کشاورزی مانند کود، بذر، سم و ماشین آلات مورد نیاز بخش تولیدی کشاورزی بیمه کردن کشاورزان به گونه‌ای که تحت حمایت بیمه باشند و بتوانند دوران بازنشستگی داشته باشند.



در ارائه وعده غذایی رایگان دو هدف را پی خواهیم گرفت؛ اول جلوگیری از ترک تحصیل و حفظ سلامت کودکان روستایی در حال رشد. چراکه معتقدم کسانی که خودشان شیر و گندم تولید می‌کنند نباید گرسنه باشند.



توسعه صنایع تبدیلی و آموزش‌های فنی‌حرفه‌ای ویژه روستاییان نتایج جالبی را در پی خواهد داشت. با آموزش های نوین، شاهد تحول در کشاورزی، دامپروری سنتی، بالابردن بازدهی و درآمدزایی آنان خواهیم بود. سود تولیدات کشاورزی روستاییان باید به خود روستائیان برسد و نه کسانی که در تولید آن هیچ نقشی نداشته‌اند. در ضمن با افزایش درآمد روستائیان کاری خواهیم کرد که دیگر از نظر درآمدی خوداتکا باشند. آموزش‌های فنی حرفه‌ای با توجه به نیازهای هر منطقه طراحی خواهد شد.



ما می‌خواهیم به «معیشت جامعه بزرگ کشاورزان زحمتکش ایرانی» بپردازیم و برای این هدف، اولین قدم، تلاش برای افزایش قدرت چانه‌زنی کشاورزان، برابر واسطه‌هایی است که بعضاً محصولات کشاورزی را به قیمتی ناچیز می‌خرند. کشاورزان زحمتکش ایرانی، با انبوهی از مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند.



برای کاهش این مشکلات، متعهد می‌شویم دستکم خیال کشاورزان از بابت فروش منصفانه محصولاتشان راحت شود. دولت باید برای حمایت از دسترنج کشاورزان، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را، حداقل به میزان قیمت‌های بین‌المللی تعیین کند. تمام پول مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی، به صورت نقدی و ظرف حداکثر دو هفته بعد از تحویل محصول، به کشاورزان پرداخت شود.



دیگر برنامه‌های ما شامل تامین نهاده‌های با کیفیت کشاورزی مانند کود، بذر، سم و ماشین آلات مورد نیاز بخش تولیدی کشاورزی کمتر از دو سال، بهره وری استفاده از آب، تعلق گرفتن یارانه به بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های تولیدی کشور، کاهش واردات با هدف حمایت از تولید کشاورزی، تمرکز بر تولید محصولات کم آب و حضور نمایندگان واقعی بخش کشاورزی در نهادهای تصمیم‌گیری کلان بخش دیگری از تعهدات من در قبال حوزه کشاورزی و جامعه روستائیان است، که از طریق ستادهای بنده و یا وب سایت شخصی بنده قابل دریافت است.



رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند.