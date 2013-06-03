انصراف 342 داوطلب انتخابات شوراها در گلستان

سیدقاسم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این آمار هنوز نهایی نیست گفت: لیست نهایی تا آغاز تبلیغات رسمی اعلام می شود.

وی شمار ثبت نام کنندگان در چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در استان را بیش از هشت هزار و 530 نفر اعلام کرد.

وی با اشاره به درپیش بودن تبلیغات انتخابات شوراها گفت: هر داوطلب می تواند به ازای هر ناحیه شهرداری یک ستاد تبلیغات به تفکیک مرد و زن داشته باشد.

حسینی درباره کیفیت و کمیت تبلیغات گفت: بنرها نباید ابعادش از یک متر و 70 سانتی متر بیشتر باشد و اندازه پوستر نیز از اندازه بنر بیشتر نباشد و نامزدها می توانند در دو نوع پوستر چاپ کنند و در مکانهای پیش بینی شده از سوی شهرداریها منتشر کنند.

وی گفت: همچنین نامزدها می توانند نسبت به چاپ برشور و زندگینامه نیز اقدام کنند ولی راه اندازی هرگونه کارناوال و استفاده از بلندگو در فضای خارج از ستادها ممنوع است.

دبیر ستاد انتخابات گلستان گفت: مکانهای ستاد تبلیغاتی نامزدها باید رسما اعلام شود و در شهرهایی که چند ناحیه شهرداری وجود دارد می تواند در هر ناحیه ستاد دایر شود، همچنین استفاده از اماکن دولتی و الصاق پوستر و بنر در مکانهای دولتی ضمن اینکه ممنوع است، مجازاتهایی نیز دربر دارد.

چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 24 خردادماه برگزار می شود.