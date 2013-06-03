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۱۳ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۵۰

320 شعبه اخذ راي در بندرعباس تعیین شد

320 شعبه اخذ راي در بندرعباس تعیین شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرماندار بندرعباس از ادامه فرآيند انتخابات با تعيين اعضاي شعب اخذ راي در شهرستان خبر داد و گفت: 320 شعبه اخذ رای در بندرعباس تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی در جلسه مشترك هيئت هاي اجرايي و نظارت بر يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا که در محل فرمانداري تشكيل شد، اظهار داشت: در شهرستان بندرعباس با تعيين 320 شعب اخذ راي حدود 2800 نفر در اين شعب جهت اخذ آراي مردم حضور خواهند داشت.

مرادي ضمن اعلام آمادگي جهت برگزاري انتخابات با شكوه و پررنگ ، از تعامل مناسب بين هيات هاي اجرايي و نظارت خبر داد.

وي به موضوع تامين امنيت انتخابات اشاره كرد و افزود : طرح امنيت انتخابات كه به تصويب شوراي تامين شهرستان رسيده است به فضل الهي پاسخگوي تمامي نيازمندي ها در حوزه امنيت خواهد بود.

 

 

کد مطلب 2069230

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