به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسنعلي عربي پیش از ظهر دوشنبه در گردهمايي يك روزه ناظران شوراي نگهبان قانون اساسي شهرستان دامغان که در سالن اجتماعات اداره بهزيستي این شهرستان برگزار شد، شورا نگهبان را رمز سلامت و برگزاري مطلوب انتخابات در ایران دانست و افزود: همه ما بايد در برگزاري سالم انتخابات تلاش كنيم تا نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران همچون گذشته بتواند در عرصه هاي داخلي و بين المللي خوب بدرخشد.

وي انتخابات را آبروي نظام دانست و تصريح كرد: هر چه این امر باشكوه تر و با حضور حداكثري ملت غيور و رشيد ايران برگزار شود، يأس و نا اميدي بيشتر دشمنان را در پي خواهد داشت.

مسئول دفتر نظارت شوراي نگهبان قانون اساسي در استان سمنان خاطر نشان ساخت: بايد گوش به فرمان ولي امر مسلمین جهان باشيم و در خلق حماسه سياسي نقش خوب و اساسي را ايفا كنيم.

وي يادآور شد:شوراي نگهبان در ساختار نظام سياسي از يك جايگاه والايي برخوردار است و رسالت حفاظت از قانون اساسي برعهده این نهاد است.

به گفته عربي، تقويت شوراي نگهبان وظیفه همه دلسوزان نظام و انقلاب است، تصريح كرد: امروز دشمنان انقلاب اسلامي ايران نهادهاي انقلابي را هدف قرار داده اند كه بايد بكوشيم كه با ترفندها و توطئه هاي دشمنان مقابله و مبارزه كنيم و آنان را در اهدافشان ناكام بگذاريم.

در اين گردهمايي همچنين غلامرضا رجبي مسئول دفتر نظارت شوراي نگهبان قانون اساسي در دامغان گزارشي از اقدامات و فعاليت هاي انجام شده در جهت هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات 24 خرداد ماه جاری ارائه داد.