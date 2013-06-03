اردوهاي طرح هجرت سرمنشا انسان سازي است/300 هزار نفر در طرح هجرت شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد علي محمدي ظهر دوشنبه در ستاد پشتيباني طرح اردوهاي هجرت 3 با بيان اين مطلب گفت: هجرت اول كه هجرت از مكه به مدينه بوده و هجرت دوم دفاع مقدس و هجرت سوم برنامه های هجرت جوانان و نوجوانان هست كه به تبع شهدا و تاسي از ياد شهدا راه آنان را ادامه مي دهند.

وي با اشاره به نامگذاري امسال به عنوان "سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي" اظهار داشت: همه مسئولين باید براي تحقق آرمان هاي رهبركبير انقلاب امام خميني (ره) و منويات رهبر معظم و حضور گسترده در انتخابات تلاش کنند.

محمدي گفت: طرح هجرت سه سرمنشایی براي تحول و باز گشت و انسان سازي است.

وي ادامه داد: اردوهاي طرح هجرت زمينه اي براي پالايش فردي بوده و انسان از محل و ماواي خود دور مي سازد و وارد عرصه جديد مي كند.

محمدي عنوان داشت: اين عرصه براي جوانان و نوجوانان كه در تير رس هجمه دشمن قرار گرفتند بسيار تاثير گذار است.

وي با بيان اينكه در ايامي كه انتخابات نزديك است دشمنان قصد خراب كردن ذهن جوانان را دارد، افزود: بايد عرصه را براي حضور نوجوانان و جوانان در اين برنامه فرهنگي مهيا کرد.

محمدي با تاكيد بر اينكه بايد فضاي مثبتي براي اردو هاي طرح هجرت ايجاد كرد، عنوان داشت: اردو هاي طرح هجرت علاوه بر مسائل دنيوي اجر اخروي را نيز در پي دارد.

وي ادامه داد: براي بالا رفتن راندمان و كيفيت اين اردو ها بايد از تمام ظرفيت دستگاه ها استفاده كرد.

وي عنوان داشت: كار ها و مسائل بايد تخصصي بررسي شده و از عرصه هاي مختلف در طرح هجرت 3 استفاده شود.

محمدي در ادامه سخنانش افزود: همه دستگاه هاي اجرايي بايد در تحقق حماسه سياسي همه توان و ظرفيت خودرا به كار گيرند.

فرمانده سپاه ناحيه شهرستان همدان نيز در اين جلسه افزود: هدف از برگزاري طرح هجرت 3 اجراي برنامه هاي فرهنگي و غني سازي اوقات فراغت جوانان و نوجوانان است.

محمد رضا غلامي پاك عنوان داشت: امسال 300 هزار نفر روز براي برگزاري طرح اردو هاي هجرت 3 شهرستان همدان در نظر گرفته شده است.

وي با بيان اينكه آموزش و پرورش يك واحد توانمند در برگزاري اين اردوها است، افزود: سال گذشته دو هزار و 780 نفر روز آموزش در آموزش و پرورش انجام شده است.