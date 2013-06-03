ارزش معاملات قراردادهای آتی بورس کالا از مرز 536 هزار میلیارد ریال گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین هفته اردیبهشت ماه تعداد 40 هزار و 656 قرارداد سکه طلا طرح امام (ره) به ارزش پنج هزار و 373 میلیارد ریال منعقد شد تا ارزش معاملات قراردادهای آتی بورس کالا به رقم 536 هزار و 313 میلیارد ریال رسید.

بر اساس این گزارش، ایده راه اندازی معاملات قراردادهای آتی در بورس کالای ایران به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک در سال 85 مطرح شد به طوریکه مسئولان این شرکت مطالعات وسیعی را در این زمینه انجام دادند.

دستورالعمل معاملات قراردادهای آتی در اسفندماه سال 86 به تصویب هیات مدیره سازمان بورس رسید تا شرایط برای راه اندازی این معاملات در بورس کالا فراهم شود.

نرم افزار فیوچرز در فاز بعدی خریداری و بومی سازی شد تا اینکه ابتدای تیرماه سال 87 نخستین قرارداد آتی بر روی فلز گران بهای طلا منعقد شد تا درهای بورس کالا بر روی سرمایه گذاران کوچک باز شود.

بر اساس این گزارش، قرارداد آتی حالت تکامل یافته قرارداد سلف است که از طرفین قرارداد، سپرده‌ای به‌عنوان حاشیه اطمینان گرفته می‌شود تا ملزم به اجرای تعهدات خود شوند.

بدین ترتیب، پس از امضای قرارداد، خریدار موظف است در موعد مقرر ارزش کل قرارداد را پرداخت نماید و فروشنده نیز در تاریخ تعیین شده، نسبت به تحویل تمام کالا اقدام می‌کند. در مبادلات آتی، برخلاف نوع سلف، تنها درصدی از ارزش معامله، بسته به ماهیت کالای خریداری شده، پرداخت می‌شود.

در این مبادلات 5 تا 15 درصد از قیمت کالاهای خریداری شده، برای تضمین پرداخت می‌شود و مابقی وجه در هنگام تحویل پرداخت می شود، به این ترتیب خریدار براساس قیمت توافقی و از طریق کارگزار اقدام به خرید می‌کند در حالی که از انجام معامله و تحقق آن کاملاً اطمینان دارد.

در راستای توسعه این ابزار مالی، مفتول مس هشت میلیمتری در اواخر شهریورماه سال 87 وارد معاملات قراردادهای آتی شد.

اما آغاز معاملات قرارداد آتی سکه طلا طرح امام خمینی (ره) در روز پنجم آذرماه سال 1387 تحول اساسی را در این معاملات ایجاد کرد به طوریکه باعث افزایش چشمگیر معاملات قراردادهای آتی شد.

ارزش معاملات قراردادهای آتی در پایان سال 87 به حدود 60 میلیارد ریال رسید اما استقبال سرمایه گذاران به معاملات سکه طلا باعث شد تا این رقم در پایان سال 88 به 1400 میلیارد ریال برسد.

روند صعودی معاملات سکه طلا در سال 89 نیز ادامه یافت به طوریکه ارزش قراردادهای آتی با ورود شمش طلای 10 انسی در پایان این سال به بیش از 4800 میلیارد ریال رسید. حجم معاملات قراردادهای آتی در سال 90 نیز با رشد قابل توجهی همراه بود و در این سال ارزش معاملات به بیش از 134 هزار میلیارد ریال رسید.

معاملات این کالا در سال 91 با رشد چشمگیری روبرو شد به طوریکه رقم 362 هزار میلیارد ریال در پایان سال گذشته به ثبت رسید.

