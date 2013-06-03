به گزارش خبرنگار مهر، حمید حسنی ظهر دوشنبه در جلسه اوقات فراغت اداره‌کل ورزش و جوانان استان افزود: درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دهند و با توجه به تعطیلات طولانی تابستان، پاسخ دادن به نیازهای متنوع جوانان در زمینه

اوقات فراغت از نظر اخلاقی و تربیتی اهمیت فراوانی دارد.

وی اظهار داشت: اولویت‎های برنامه‎های اوقات فراغت استان به ترتیب مهارت‎آموزی، نهضت کتابخوانی، نهضت فعالیت‎های ورزشی نهضت دینی و قرآنی، مشارکت‎های اجتماعی است.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان تاکید کرد: تشویق نسل جوانان به داشتن برنامه‌ای مفید و جامع که شامل ورزش و فعالیت‎های فیزیکی، کتاب‌خوانی بر اساس یک سیر منظم مطالعاتی، جبران عقب‌افتادگی‌های احتمالی آموزشی، پرورش ذوق، هنر و سلیقه‌های متنوع، آموزش مهارت‎های زندگی اجتماعی، تعلیم دوره‎های مختلف زبان و رایانه و ... آنان را در تحقق زندگی متعادل و بالنده یاری خواهد کرد.

حسنی افزود: برگزاری نمایشگاه اطلاع‎رسانی، آیین افتتاحیه، تشکیل تیم‎های بازرسی، برگزاری آیین اختتامیه، برگزاری جشنواره استانی اوقات فراغت توسط دبیرخانه و معرفی برترین‎ها به جشنواره ملی اوقات فراغت، از برنامه‎های این کمیته است.

وی تصریح کرد: در تعریف اوقات فراغت مفهوم رضایت، انگیزه و عامل انتخاب نقش اساسی دارد در حقیقت برجسته‎ترین ویژگی اوقات فراغت این است که انسان از روی رضایت باطنی و انگیزه شخصی از میان مجموعه متنوع و گسترده‎ای از فعالیت‎ها به اختیار خویش یکی را برگزیند.