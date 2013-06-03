به گزارش خبرنگار مهر، حمید حسنی ظهر دوشنبه در جلسه اوقات فراغت ادارهکل ورزش و جوانان استان افزود: درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را جوانان تشکیل میدهند و با توجه به تعطیلات طولانی تابستان، پاسخ دادن به نیازهای متنوع جوانان در زمینه
اوقات فراغت از نظر اخلاقی و تربیتی اهمیت فراوانی دارد.
وی اظهار داشت: اولویتهای برنامههای اوقات فراغت استان به ترتیب مهارتآموزی، نهضت کتابخوانی، نهضت فعالیتهای ورزشی نهضت دینی و قرآنی، مشارکتهای اجتماعی است.
معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان تاکید کرد: تشویق نسل جوانان به داشتن برنامهای مفید و جامع که شامل ورزش و فعالیتهای فیزیکی، کتابخوانی بر اساس یک سیر منظم مطالعاتی، جبران عقبافتادگیهای احتمالی آموزشی، پرورش ذوق، هنر و سلیقههای متنوع، آموزش مهارتهای زندگی اجتماعی، تعلیم دورههای مختلف زبان و رایانه و ... آنان را در تحقق زندگی متعادل و بالنده یاری خواهد کرد.
حسنی افزود: برگزاری نمایشگاه اطلاعرسانی، آیین افتتاحیه، تشکیل تیمهای بازرسی، برگزاری آیین اختتامیه، برگزاری جشنواره استانی اوقات فراغت توسط دبیرخانه و معرفی برترینها به جشنواره ملی اوقات فراغت، از برنامههای این کمیته است.
وی تصریح کرد: در تعریف اوقات فراغت مفهوم رضایت، انگیزه و عامل انتخاب نقش اساسی دارد در حقیقت برجستهترین ویژگی اوقات فراغت این است که انسان از روی رضایت باطنی و انگیزه شخصی از میان مجموعه متنوع و گستردهای از فعالیتها به اختیار خویش یکی را برگزیند.
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