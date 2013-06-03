اسامی حاضران در نشست سه گانه ژنو درباره سوریه مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، یک منبع وابسته به وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: گنادی گاتیلوف و میخائیل بوگدانف معاونان وزیر خارجه روسیه به عنوان نمایندگان روسیه در نشست سه گانه (با حضور روسیه، آمریکا و سازمان ملل) ژنو در پنجم ژوئن حضور پیدا خواهند کرد.

این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که از سوی آمریکا وندی شرمن و الیزابت جونز معاونان وزیر خارجه آمریکا در این نشست حاضر خواهند بود.

از جانب سازمان ملل نیز الاخضر الابراهیمی نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه و جفری فلتمن معاون دبیر کل حاضر خواهند بود.