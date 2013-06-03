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۱۳ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۲۲

اسامی حاضران در نشست سه گانه ژنو درباره سوریه مشخص شد

اسامی حاضران در نشست سه گانه ژنو درباره سوریه مشخص شد

منابع روسی به معرفی افرادی که از جانب روسیه، آمریکا و سازمان ملل در نشست سه گانه ژنو شرکت خواهند کرد، پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، یک منبع وابسته به وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: گنادی گاتیلوف و میخائیل بوگدانف معاونان وزیر خارجه روسیه به عنوان نمایندگان روسیه در نشست سه گانه (با حضور روسیه، آمریکا و سازمان ملل) ژنو در پنجم ژوئن حضور پیدا خواهند کرد.

این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که از سوی آمریکا وندی شرمن و الیزابت جونز معاونان وزیر خارجه آمریکا در این نشست حاضر خواهند بود.

از جانب سازمان ملل نیز الاخضر الابراهیمی نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه و جفری فلتمن معاون دبیر کل حاضر خواهند بود.

کد مطلب 2069276

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