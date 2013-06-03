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۱۳ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۳۶

حجت‌الاسلام زندوی:

وحدت مهمترین خواست حضرت امام(ره) در سخنراني‌ها و پيام‌هايشان بود

وحدت مهمترین خواست حضرت امام(ره) در سخنراني‌ها و پيام‌هايشان بود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مديرکل تبليغات اسلامي هرمزگان بيان داشت: دعوت به وحدت، بخش مهمي از پيام‌ها و سخنراین‌هاي امام راحل(ره) را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سيدشکرالله زندوي اظهار داشت: امام خميني(ره) معتقد بود که ايمان به خداي يگانه و اعتقاد به رسالت خاتم انبيا(ص) و ايمان به قرآن مجيد به‌عنوان منشور ابدي هدايت، و اعتقاد به ضروريات و شعائر و احکام ديني همچون نماز، روزه، زکات، حج و جهاد محورهاي استواري براي وحدت عملي کليه پيروان مذاهب اسلامي در برابر مشرکين و دشمنان دين هستند.

مديرکل تبليغات اسلامي هرمزگان افزود: انقلاب اسلامي ايران از آنجا كه براساس افكار بلند و انديشه متعالي حضرت امام(ره) تكوين يافته، همواره در عوامل پيدايش و طرح شعارهاي محوري و تعيين اهداف و آرمان‌هاي بلند و راهكارهاي وصول به آن، با باورها و اعتقادها وآرمان‌هاي اين شخصيت ملكوتي پيوندي ناگسستني داشته است.

وي ادامه داد: بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در روزهاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي آشکارا ايدۀ تشکيل حزب جهاني مستضعفان را مطرح و از آن دفاع کرده بود. نخستين گردهمايي‌هاي بين‏‌المللي جنبش‌هاي آزادي بخش هم در دوران زعامت امام خميني در ايران برگزار شد.

مديرکل تبليغات اسلامي هرمزگان در ادامه تصريح کرد: امام خميني(ره) مسلماني شيعه مذهب و سخت معتقد به وحدت امت اسلام در مقابل استعمارگران و دشمنان اسلام بود. دعوت به وحدت، بخش مهمي از پيام ها و سخنراني هاي امام را به خود اختصاص داده است.

زندوي بيان داشت: روحيه مبارزه و جهاد در راه خـدا ريـشـه در بينـش اعـتـقـادي و تربيت و محيط خانـوادگي و شرايط سيـاسي و اجـتماعي طـول دوران زندگي آن حضرت داشـتـه است. وي، وارث سجاياى آباء و اجدادى بـود كه نسل در نسل در كار هـدايـت مردم وكسب مـعارف الهى كـوشيـده‌اند.

کد مطلب 2069278

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