اختصاص 1200 ميليارد ريال براي اجرای طرحهاي آب و برق در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا دائمي ظهر دوشنبه در كارگروه انسجام بخشي صنعت آب و آبفای مازندران با بيان اينكه در اختصاص اعتبارات با مشكلات زيادي مواجه هستيم، افزود: از اين اعتبار بالغ بر 300 ميليارد ريال براي آب و فاضلاب شهري و روستايي، 600 ميليارد ريال آب منطقه اي و 300 میلیارد ریال برق منطقه ای استان اختصاص يافته است.

وي جذب سریع این اعتبارات را خواستار شد و گفت: مسئولان صنعت آب و برق استان برای تحقق این مصوبات ضروری است.

دائمي، اجراي كامل سد البرز و آبرساني به شهرهاي گروه الف را بسيار مهم دانست و گفت: تصفيه خانه فیلتر شنی و خط انتقال آب شهرهاي گروه الف منطقه طلوت بايد تا پايان تيرماه به اتمام برسد تا مشكل كمبود آب مردم منطقه برطرف شود.

مظلومیت صنعت انرژی در مازندران

مديرعامل آب وفاضلاب مازندران و رئیس کارگروه انسجام بخشی صنعت آب و آبفای استان با اشاره به اينكه این صنعت در مازندران به نوعي مظلوم واقع شده است، گفت: متاسفانه از لحاظ تعرفه درآمدي و اعتبارات عمراني با مشكل مواجه و به اين بخش كم توجهي شده است.

محمد تقي حسين زاده با بيان اينكه اميدواريم بخشي از اين كمبود ها جبران شود، افزود: با توجه به پيگيريهاي مكرر كه در استان و كشور در راستاي اعتبارات عمومي صورت گرفته، فقط بخش كوچكي از اعتبارات مهر ماندگار اختصاص يافت.

وي ياد آورشد: به رغم همه تنگناهاي اعتباري با توانمندي كاركنان صنعت آب توانستيم بخشي از مشكلات استان را رفع کنیم.



