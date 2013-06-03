به گزارش خبرنگارمهر، مرادکاظمی پیش از ظهر روز دوشنبه در جلسه بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) با اشاره به اهمیت بزرگداشت رحلت امام خمینی، اذعان داشت: برای اعزام زائرین به حرم مطهر امام خمینی اقدامات لازم انجام شده است .

وی در ادامه گفت: هماهنگی های لازم برای اعزام زائرین با ادرات و نهادهای مربوطه انجام شده وفرم های ثبت نام تهیه شده است.



کاظمی افزود: بسته‌های فرهنگی وبصیرتی نیز برای زائران تهیه و در اختیار نهادها و ادارات مربوطه قرار داده شده است.



وی عنوان کرد: امدادگران هلال احمر و آمبولانس برای رفاه حال زائران کاروان را همراهی خواهد کرد.

فرماندار شهرکرد تصریح کرد: یک اتوبوس خالی نیز برای جمع آوری احتمالی گمشدگان کاروان اختصاص داده خواهد شد.

کاظمی بیان کرد: تغذیه و آب ومعدنی نیز برای استفاده زائرین تدارک دیده شده است.