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۱۳ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۴۴

فرماندار شهرکرد تشریح کرد:

زائران چهارمحال و بختیاری آماده اعزام به مرقد امام(ره) هستند/ همراهی امدادگران هلال‌احمر با زائران

زائران چهارمحال و بختیاری آماده اعزام به مرقد امام(ره) هستند/ همراهی امدادگران هلال‌احمر با زائران

شهرکرد - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: اقدامات لازم برای اعزام زائرین استان چهارمحال و بختیاری به مرقد مطهر امدام خمینی(ره) انجام شده است.

به گزارش خبرنگارمهر، مرادکاظمی پیش از ظهر روز دوشنبه در جلسه بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) با اشاره به اهمیت بزرگداشت رحلت امام خمینی، اذعان داشت: برای اعزام زائرین به حرم مطهر امام خمینی اقدامات لازم انجام شده است .

وی در ادامه گفت: هماهنگی های لازم برای اعزام زائرین با ادرات و نهادهای مربوطه انجام شده وفرم های ثبت نام تهیه شده است.
 
کاظمی افزود: بسته‌های فرهنگی وبصیرتی نیز برای زائران تهیه و در اختیار نهادها و ادارات مربوطه قرار داده شده است.
 
وی عنوان کرد: امدادگران هلال احمر و آمبولانس برای رفاه حال زائران کاروان را همراهی خواهد کرد.

فرماندار شهرکرد تصریح کرد: یک اتوبوس خالی نیز برای جمع آوری احتمالی گمشدگان کاروان اختصاص داده خواهد شد.

کاظمی بیان کرد: تغذیه و آب ومعدنی نیز برای استفاده زائرین تدارک دیده شده است.

کد مطلب 2069300

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