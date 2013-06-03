به گزارش خبرنگار مهر‏، اسماعیل زارعی کوشا در گردهمایی کاندیداهای شورای اسلامی شهرستان قم و پنج شهر تابعه که قبل از ظهر دوشنبه با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار قم‏‌،‌ معاون اداره کل اطلاعات استان قم‏‌،‌ نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و رئیس چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای قم در تالار معصومیه استانداری برگزار شد، ضمن گرامیداشت سالروز ارتحال امام خمینی(ره)‌ و قیام 15 خرداد اظهار داشت: 428 نفر تعداد کل ثبت نام کنندگان برای شورای اسلامی شهر و روستا بوده که 282 نفر صلاحیتشان احراز شده و از آن بین 21 نفر برای شورای اسلامی شهر و پنج نفر برای شورای روستا انتخاب می‌شوند و همچنین هشت نفر نیز به عنوان علل البدل انتخاب می‌شوند.

فرماندار قم عنوان کرد: تعداد صندوق‌های درنظر گرفته شده برای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا از 501 صندوق به 582 صندوق افزایش یافت که 482 صندوق در شهر قم خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه کد هر کاندید 15 خردادماه از سوی فرمانداری اعلام می‌شود‏، ادامه داد: به ازای هر پنج صندوق یک نماینده از هر کاندیدا می‌تواند در محل انتخابات حضور داشته باشد.

زارعی کوشا از همه کاندیداها خواست تا مسئول ستاد انتخاباتی خودشان را به فرمانداری معرفی کرده و در تبلیغاتشان نیز طبق مقررات رفتار کنند که در غیر این صورت با آنها برخود می‌شود.

وی ابراز داشت: امیدواریم احیاگر راه بزرگ و بی نظیر دین مبین اسلام بوده و مسیر تابناک امام راحل و مقام معظم رهبری را تبعیت کنیم.

فرماندار قم با اشاره به سخن مقام معظم رهبری، افزود:‌ نباید همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا موجب غفلت از انتخابات شورای شهر شود.

زارعی کوشا خطاب به کاندیداهای شورای شهر و روستا ادامه داد:‌ شما در تحقق شعار سال جاری‏،‌ "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" بسیار تاثیرگذار بوده و کسانی که با انگیزه عمل به منویات مقام معظم رهبری در این عرصه نامزد شده‌اند اگر چه رأی نیاورند، پیروز میدان خواهند بود.

وی اضافه کرد:‌ همه کاندیداها باید در راستای قوانین حرکت کرده و در تبلیغات خود نیز طبق آن چه که در قانون ذکر شده رفتار کنند که در غیر این صورت احراز صلاحیتشان باطل می‌شود.

