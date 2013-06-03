گزارش وال استریت ژورنال از مقایسه کمپین های انتخاباتی مجازی اوباما و قالیباف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری انعکاس، نشریه وال استریت ژورنال در گزارش خود آورده است: بررسی فضای سیاسی سال ۲۰۰۸ امریکا حاکی از آن است که باراک اوباما رئیس جمهور فعلی امریکا با استفاده از شبکه های اجتماعی موجود در فضای مجازی توانست پیروز انتخابات شود و این عرصه نقش بسیار مهمی در پیروزی وی در انتخابات ۲۰۰۸ داشت.

اکنون با پیشرفت چشمگیر فن آوری های دیجیتال و فضای مجازی، دیگر کاربران فیس بوک هدف اصلی فعالان سیاسی در فضای مجازی نیست بلکه سایت هایی نظیر توییتر،گوگل پلاس و…، نیز نقش موثری در سرنوشت سازی های سیاسی دارند به گونه ای که کاندیداهای عرصه های سیاسی در سرتاسر دنیا برای تشویق حامیان و تاثیرگذاری بر کسانی که در انتخاب خود دچار تردید هستند، از این شبکه های اجتماعی برای پیروزی خود استفاده می کنند.

اما نکته قابل تامل این است که استفاده از فضای مجازی تنها محدود به انتخابات در ایالات متحده امریکا نیست و در بسیاری از کشورهای دنیا صورت می پذیرد.

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در ایران استفاده از فضای مجازی به طور چشمگیری توسط احزاب و گروه های مختلف افزایش یافته است و به نظر می رسد که استفاده از فضای مجازی معیار جدیدی برای انتخابات پیش رو در ایران باشد.

ایران کشوری است که بیش از ۴۲ میلیون کاربر اینترنتی در آن فعال هستند که نزدیک به ۵۰ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند و بسیاری از کارشناسان مسائل سیاسی خاورمیانه بر این باورند که فضای مجازی در ایران نقش تعیین کننده ای در انتخابات خواهد داشت.

با این حال برخی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ایران از این فضای مجازی بیشتر بهره می برند. به عنوان مثال محمد باقر قالیباف سیاستمدار ایرانی و کاندیدای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران تا به امروز حضور پر رنگ و متنوع تری در فضای مجازی داشته است و کارشناسان بر این باورند که فعالیت های گسترده قالیباف و هواداران او در فضای مجازی یکی از نقاط قوت اصلی او در مبارزات انتخاباتی است.

هواداران وی برای فعالیت گسترده در فضای مجازی وب سایت هایی نظیر www.havadar.ir www.mardeamal.comو… ایجاد کرده اند که هر کدام از این سایت ها در کنار صدها وبلاگ و صفحات طرفداران وی در شبکه های اجتماعی رویکردهای متفاوتی در عرصه سیاسی دارند.