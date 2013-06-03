برپایی نمایشگاه رنگین کمان جوانی در کرج/ جوانان مستقیم با مدیران سخن می گویند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه کمیته تخصصی فرهنگی، تربیتی ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز پیش از ظهر امروز با حضور برخی از اعضای عضو در اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

این جلسه هم اندیشی پیرامون برپایی نمایشگاه اوقات فراغت جوانان استان با حضور دستگاه های شرکت کننده در این نمایشگاه برگزار شد و هر دستگاه نوع فعالیت و چگونگی حضور خود را در این نمایشگاه تشریح و پیشنهاداتی برای برپایی هرچه بهتر و کارامدتر ارائه داد.

هدف اصلی برپایی این نمایشگاه علاوه بر نمایش عملکرد دستگاه ها در حوزه اوقات فراغت معرفی قابلیت های دستگاه های مختلف استان برای پرداختن به اوقات فراغت جوانان و آشنایی خانواده ها با این برنامه ها است.

در این راستا نیز پورتالی طراحی شده است که رشته های قابل دسترس برای جوانان در آن مشخص شده، خانواده ها می توانند اطلاع کامل از زمان و مکان برگزاری کلاس های داشته باشند و در صورت اعتراض شکایات خود را نیز در این سامانه ثبت کنند و طبق گفته مسئولان طی یک هفته به آن پاسخی جامع داده خواهد شد.

این نمایشگاه که قرار است چهارم تا هشتم تیرماه جاری برگزار شوود به پیشنهاد شهرداری کرج در فرهنگسرای طبیعت واقع در پارک شهید چمران کرج برپا خواهد شد و محورهایی همچون، گردشگری، مهارت آموزی، کتابخوانی و مطالعه، اردوهای جهادی، معرفی و تقدیر از ابتکارات جوانان و بخش ویژه گفتگوی مستقیم جوانان با مدیران کل استان را در خود جای خواهد داد.

در این جلسه مقرر شد تا تمامی دستگاه های شرکت کننده دفترچه ای شامل معرفی پایگاه های خود، نحوه ارتباط مردم با پایگاه ها، نوع برنامه ها، ظرفیت های اجرایی، شرایط ثبت نام متقاضیان و ... را آماده و تحویل این ستاد دهند.

همچنین مقدم نماینده دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج پیشنهاد استفاده از پایان نامه ها و کارشناسان تحصیل کرده برای نحوه صحیح پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان را داد که با استقبال نیز مواجه شد.

شهرداری زیر ساخت حضور دیگر دستگاه ها را برای شرکت آماده کند

مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز در ابتدای این جلسه به بحث اوقات فراغت و اهمیت آن پرداخت و گفت: تمامی دستگاه ها باید نسبت به اوقات فراغت جوانان متناسب با حیطه فعالیت هایشان توجه ویژه داشته باشند و فقط نباید یک دستگاه را متولی این امر بدانیم.

علیرضا جوانمردی ادامه داد: در جلسه گذشته آموزش و پرورش، شهرداری و نماینده دانشگاه ها حضور نداشتند و امروز نیز با ارائه نظر این دستگاه ها جمع بندی نهایی در خصوص چگونگی برپایی نمایشگاه خواهیم داشت.

وی از شهرداری کرج درخواست کرد: با توجه به تاثیر در حجم بالایی از میزان اوقات فراغت جوانان با همکاری سازمان ورزش زیرساخت های حضور دیگر دستگاه ها را برای شرکت در این نمایشگاه فراهم کند.

با درخواست جوانمردی نماینده شهرداری کرج پیشنهاد برپایی نمایشگاه را در فرهنگسرای طبیعت به جای پارک شهسد چمران را داد و مقرر شد تا مسئولان سازمان ورزش طی بازدید از این مکان نظر خود را برای برگزاری نمایشگاه در این محل اعلام کنند.

منابع مالی در آموزش و پرورش نداریم

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز نیز در خصوص نوع مشارکت آموزش و پرورش در این نمایشگاه گفت: واقعا منابع مالی نداریم و پس از 10 ماه اعتبار اندکی در اختیار کانون های فرهنگی تربیتی و مدارس مجری اوقات فراغت قرار داده ایم و در بخشنامه ارسالی به این مراکز نیز ذکر شده است صرفا خودگردان باشد!

ابراهیم آخوندی ادامه داد: بخشی از فعالیت های ما در کانون های فرهنگی در معرض دید و نمایش قرار خواهد گرفت و در خصوص برنامه های شورای آموزش و پرورش دیگر شهرستان های استان هنوز گزارشی دریافت نکرده ایم.

وی اعلام کرد: ممکن است طی دو سه ماه آینده منابعی از سوی وزارت خانه متبوع در اختیار ما قرار گیرد ولی تا کنون اعتباری ابلاغ نشده است و اداره کل نیز بودجه ای ندارد.

در پایان این جلسه مقرر شد اعضا جلسات خصوصی برای هماهنگی بیشتر برگزاری نمایشگاه تشکیل دهند.