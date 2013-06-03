آماده باش 9 اکیپ مرکز بهداشت قم در نیمه خرداد

یدالله غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مراکز بهداشتی استان قم در روزهای چهاردهم و پانزدهم خرداد فعال و آماده خدمات رسانی به مردم و زائران مرقد امام است.



وی افزود: 6 اکیپ که هر اکیپ شامل 2 نفر بازرس بهداشت محیط در سطح شهر حضور دارد و 2 اکیپ 2 نفره نیز در سطح استان و شهرستان ها در این ایام حضور دارد.



مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان قم ادامه داد: یک آزمایشگاه آب و فاضلاب مرکز نیز در این بازه زمانی جهت آزمایش نمونه های آب و غذا فعال است.



غفوری در خصوص بازرسین سطح شهر تصریح کرد: اکیپ های سطح شهر در جاده های قم- تهران، اراک- قم، اطراف حرم، جمکران ، پارکسوارهای شرقی و غربی و در نقاط مرکز شهر در حال تردد و نظارت و

بازرسی بر کار مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی است.



وی تاکید کرد: بازدید از مراکز عمومی و اقامتی همچون هتل، مسافرخانه و سوئیت ها و... و اماکن زیارتی چون حرم مطهر و جمکران از جمله برنامه های کاری هیئات بازرسی مرکز بهداشت است.



مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان قم عنوان کرد: فعالیت های نظارتی هیئت بازرسی بیشتر بر کنترل آب و مواد غذایی است که شیفت کشیک این مرکز از 11 خرداد آغاز به کار و تا پایان روز 17 خرداد ادامه دارد.



غفوری ادامه کرد: اکیپ های نظارتی در مجموع 18 نفر است که شیفت کشیک اداره نیز در این ایام فعال و بدون تعطیلی به فعالیت های خود ادامه می دهد که کشیک بیماری و بهداشت محیط زیست هم در ایام مشغول بکار است.



وی در ادامه تاکید کرد: مسافران و زائرین این ایام در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی جهت ابلاغ انتقادات پیشنهادات و شکایات خود با شماره 36606051 تماس و نظرات خود را در این خصوص با مرکز بهداشت استان در میان بگذارند.