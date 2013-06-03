143 جوان عضو كانون روستايي هلال احمر فردوس شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سيد حسين لاژوردي با اشاره به اينكه كانون هاي روستايي در فردوس فعال هستند، گفت: اين كانون ها در فعاليت هايي مانند طرح مسافران نوروزي، هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي، هفته هلال و همايش هاي استاني و كشوري فعاليت ‌مي كنند.

وي با بيان اينكه جوانان نقش مهمي در پيشبرد اهداف جمعيت هلال احمر دارند، افزود: حضور جوانان در جمعيت هلال احمر چه روستايي و چه شهري شالوده فعاليت هاي بشردوستانه آن است.

رئيس جمعيت هلال احمر فردوس به متنوع بودن فعاليت‌هاي جمعيت هلال احمر اشاره كرد و گفت: هلال احمر تنها ارگانی است که در برابر حوادث ايستاده تا آسیبی به مردم وارد نشود.

لاژوردي با اشاره به اهمیت کمک کردن به نيازمندان و مستمندان واقعي جامعه، افزود: باید تلاش کنیم تا این فرهنگ در جامعه نهادینه شود و هلال احمر می‌تواند در این راستا نقش مؤثری داشته باشد.

وي ادامه داد: خلاقيت و ابتكار كانون هاي هلال احمر روستايي نقش بسزايي در پيشبرد اهداف اين جمعيت دارد و وجود اين كانون‌ها زمينه افزايش ضريب ايمني را فراهم مي كند.

رئيس جمعيت هلال احمر فردوس با بيان اينكه 143 نفر عضو كانون روستايي هلال احمر فردوس هستند، گفت: از اين تعداد 110 نفر خواهر و 43 نفر برادر در اين كانون‌عضو هستند.