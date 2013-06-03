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۱۳ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۲۳

لاژوردی:

143 جوان عضو كانون روستايي هلال احمر فردوس شدند

143 جوان عضو كانون روستايي هلال احمر فردوس شدند

بیرجند – خبرگزاری مهر: رئيس جمعيت هلال احمر فردوس از عضویت 143 جوان در کانون روستایی هلال احمر این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سيد حسين لاژوردي با اشاره به اينكه كانون هاي روستايي در فردوس فعال هستند، گفت: اين كانون ها در فعاليت هايي مانند طرح مسافران نوروزي، هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي، هفته هلال و همايش هاي استاني و كشوري فعاليت ‌مي كنند.

وي با بيان اينكه جوانان نقش مهمي در پيشبرد اهداف جمعيت هلال احمر دارند، افزود: حضور جوانان در جمعيت هلال احمر چه روستايي و چه شهري شالوده فعاليت هاي بشردوستانه آن است.

رئيس جمعيت هلال احمر فردوس به متنوع بودن فعاليت‌هاي جمعيت هلال احمر اشاره كرد و گفت: هلال احمر تنها ارگانی است که در برابر حوادث ايستاده تا آسیبی به مردم وارد نشود.

لاژوردي با اشاره به اهمیت کمک کردن به نيازمندان و مستمندان واقعي جامعه، افزود: باید تلاش کنیم تا این فرهنگ در جامعه نهادینه شود و هلال احمر می‌تواند در این راستا نقش مؤثری داشته باشد.

وي ادامه داد: خلاقيت و ابتكار كانون هاي هلال احمر روستايي نقش بسزايي در پيشبرد اهداف اين جمعيت دارد و وجود اين كانون‌ها زمينه افزايش ضريب ايمني را فراهم مي كند.

رئيس جمعيت هلال احمر فردوس با بيان اينكه 143 نفر عضو كانون روستايي هلال احمر فردوس هستند، گفت: از اين تعداد 110 نفر خواهر و 43 نفر برادر در اين كانون‌عضو هستند.

کد مطلب 2069370

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