اعضای ائتلاف تا آخر ادامه می دهند / اعلام آمادگی سلایق مختلف سیاسی برای همکاری در دولت متمم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی در نشست خبری خود که عصر امروز در خبرگزاری ایسنا برگزار شد با اشاره به علل حضورش در این دوره از انتخابات گفت: برخی از دوستان دو ویژگی در من دیدند و به دلیل این دو ویژگی از من درخواست کردند که من وارد صحنه شوم.

این عضو ائتلاف برای پیشرفت افزود: یکی از ویژگی هایی که دوستان در من دیدند سابقه و تجربه ام در حوزه سیاست خارجی بود. من شانزده سال سابقه وزارت دارم و به همین مقدار زمان نیز در خدمت رهبری بودم و افتخار دارم که مشاور مقام معظم رهبری باشم.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات کنونی جامعه ما با یک دیپلماسی قوی در حوزه روابط خارجی برطرف می شود، گفت: روابط خارجی یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشور است و این مهم تنها از عهده کسی برمی آید که دنیا او را بشناسد و او نیز به خوبی دنیا را بشناسد و دوستان نیز این ویژگی را در من دیدند.

وی با اشاره به دومین ویژگی خودش نسبت به سایر کاندیداها گفت: من تعریف وسیعی از دایره اصولگرایی دارم، یعنی هر کس که به چارچوب های نظام و اصل ولایت فقیه در قل و فعل پایبند باشد را اصولگرا می دانم و در دولت خود از همه سلایق سیاسی استفاده خواهم کرد و زمانی که مردم ببینند نماینده سلایق مختلف سیاسی در دولت وجود دارد به آن دولت اعتماد خواهند کرد.

وی با بیان اینکه هر فرد باتجربه ای حاضر نیست که با هر رئیس دولتی کار کند گفت: افراد مختلف و باتجربه ای این آمادگی را دارند که با دولت من کار کند و رئیس جمهور در واقع یک هماهنگ کننده میان ارکان مختلف دولت است و لازم نیست که خود در همه امور دخالت داشته باشد. کار دولت با دستور دادن پیش نمی رود بلکه رئیس جمهور تنها باید یک هماهنگی میان رکن ها و بخش های مختلف ایجاد کند.

ولایتی در این نشست خبری در پاسخ به این سوال که گفته شده است ممکن است شما به نفع آقای جلیلی و یا قالیباف کناره گیری کنید، گفت: من ضمن حفظ احترام به همه کاندیداها آمده ام تا آخر بمانم و طبق تصمیمی که در آخرین جلسه اعضای ائتلاف در حضور جامعتین گرفته شده است، بنا شده اعضای ائتلاف تا آخر در صحنه بمانند و همه با هم به پای صندوق رای برویم و در نهایت انتخاب را به عهده مردم بگذاریم.

در ادامه این کاندیدای ریاست جمهوری در مورد حقوق شهروندی گفت: ایرانی ایرانیست و درجه یک و دو و سه ندارد و هر کسی در ایران زندگی می کند باید از حقوق شهروندی برخوردار باشد.

وی افزود: عدالت اقتضا می کند امکانات به صورت مساوی در اختیار شهروندان گذاشته شود و باید آزادی های مصرح در قانون اساسی رعایت و هر ایرانی به اندازه دیگر ایرانی از حقوق شهروندی برخوردار باشد.

این کاندیدای ریاست جمهوری همچنین در پاسخ به این سوال که برخی از کاندیداها در سیاست خارجی خود از واژه تحریک زدایی به جای تنش زدایی استفاده می کنند، گفت: من به رویکرد دیگر کاندیداها کاری ندارم و برای همه آنان احترام قائلم.

وی افزود: در پاسخ به سوال شما باید بگویم که تهدید زدایی شکل شدت یافته تنش زدایی است. بنده نظرم این است پیشگیری بهتر از درمان است.

عضو ائتلاف برای پیشرفت خاطرنشان کرد: ما نباید بگذاریم تنش به وجود بیاید و تبدیل به تهدید شود و بعد تهدید را معالجه کنیم. بنابراین اگر از ابتدا تنشی ایجاد شد باید تنش را برطرف کنیم. اگر موفق نشدیم، آن وقت باید تهدید زدایی کنیم.

ولایتی در پاسخ به این سوال که برخی ها اعتقاد دارند که ما نباید قرارداد NPT را امضاء می کردیم گفت: قرارداد NPT در زمان بنده امضاء نشد و قبل از من امضاء شده بود ولی من از امضاء NPT دفاع می کنم.

عضو ائتلاف برای پیشرفت افزود: با امضای NPT و چارچوبی که ایران در این تعهدنامه پذیرفته است، مشروعیت ما را در استفاده از انرژی هسته ای تائید می کند. بنابراین ما حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را داریم چرا که ایران NPT را امضاء کرده است و در چارچوب این تعهدنامه حقوق هسته ای برای ما شناخته شده است.

عضو ائتلاف برای پیشرفت در پاسخ به این سوال که آیا ائتلافی میان شما و آقای پورمحمدی شکل گرفته است و شما بعد از رسیدن به قدرت سمتی به ایشان خواهید داد؟ تصریح کرد: ما ائتلافی با آقای پورمحمدی نداریم، رابطه ما دوستانه است T ایشان هم به صورت مستقل وارد انتخابات شدند و بعد از زمانی تشخیص دادند که کنار بروند و به بنده کمک کنند و من نیز از حسن ظن ایشان تشکر می کنم.

ولایتی افزود: من از همه افراد با صلاحیت و متخصص در زمینه های مختلف در دولتم استفاده می کنم، چه کسانی که با من ائتلاف کرده اند و چه کسانی که نکرده اند و آقای پورمحمدی هم تجربه و تخصص و سابقه مدیریت طولانی در نظام دارند و قطعا می توانیم از تجربیات ایشان استفاده کنیم.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که مدیر کل آژانس گفته است ایران باید توضیحات بیشتری در مورد انرژی هسته ای خود بدهد و ما منتظر این توضیحات هستیم، رویکرد دولت شما نسبت به انرژی هسته ای چیست؟ گفت: ما هم مصمم به ادامه گفتگو ها هستیم و دولت کنونی هم نیتش این است که مذاکرات با 1+5 ادامه یابد.

این کاندیدای ریاست جمهوری در مورد موفقیت ها و ضعف های پرونده انرژی هسته ای که مورد سوال خبرنگار مهر بود گفت: نقاط قوت مذاکره کنندگان ما بسیار روشن است و با موضع قدرت توانستند از ایران دفاع کنند و ایستادگی آنان منجر به حفظ حقوق هسته ای ایران شد.

وی تاکید کرد: ایران باید پروسه فناوری هسته ای خود را ادامه دهد و از سوی دیگر نیز پایبند به قواعد بین المللی NPT باشد.