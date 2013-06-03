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۱۳ خرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۰۲

خانی خبر داد:

آتش نشانان ورامینی دوره های امداد و نجات را بازآموزی كردند

آتش نشانان ورامینی دوره های امداد و نجات را بازآموزی كردند

ورامین - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین گفت: آتش نشانان این سازمان به بازآموزی دوره های امداد و نجات پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای حفظ و ارتقای سطح دانش علمی و توان عملیاتی و اجرایی، آتش نشانان این سازمان به بازآموزی دوره های امداد و نجات پرداختند.

وی بیان داشت: در این دوره كه با همكاری جمعیت هلال احمر شهرستان ورامین و طی 30 جلسه در محل ساختمان مركزی این سازمان برگزار شد، آتش نشانان دوره های امداد و نجات شامل نجات و حمل مصدوم، سی پی آر، چادر زنی اضطراری، بانداژ و آتل بندی و... را باز آموزی كردند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین ادامه داد: با پایان یافتن كلاسهای آموزشی، اردوی گردشگری دو روزه در روستای انزها شهرستان فیروزكوه برگزار و آتش نشانان امتحانات پایان دوره مذكور را با موفقیت سپری کردند.

کد مطلب 2069387

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