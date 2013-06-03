230 فقره سند مالکیت موقوفات در استان قزوین اخذ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مصطفی نوروزی در این باره اظهارداشت: این میزان سند برای موقوفات شاخص استان که شامل 164 سند منفعتی و 66 سند انتفاعی است در 20 جلسه با حضور مدیران و کارشناس ادارات کل اوقاف و امورخیریه و ثبت اسناد و املاک استان همراه با تحقیق و بررسی در کارگروه های تخصصی با حضور کارشناسان دو دستگاه اخذ شده و دریافت سند 80 موقوفه نیز در دست اجرا است.



وی بیان کرد: یکی از راههای تثبیت جایگاه موقوفات در کشور اخد سند مالکیت است که از موقوفات را تعرض موقوفه خواران نجات می دهد.



مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین افزود: از دیگر راه های صیانت از موقوفات که برای اولین بار در سطح کشور انجام پذیرفت تاسیس اولین شعبه حل اختلاف اوقاف کشور در استان قزوین و همچنین شعب ویژه و دادگاه تجدید نظر وقف به منظور کاهش اطاله دادرسی و تسریع در روند رسیدگی به پرونده های مطروحه است که میتوان از آن به عنوان یک حسن قابل تعمیم به سایر ادارات و سازمان ها یاد کرد.



حجت الاسلام نوروزی با اشاره به اهمیت سند دار شدن موقوفات و اماکن مذهبی تصریح کرد: اخذ سند می تواند باعث ماندگاری موقوفات و اماکن مذهبی و دینی شده و از تعرض شدن افراد به این اماکن و اراضی موقوفه جلوگیری خواهد کرد.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین با اشاره به اینکه هیئت امنا و متولیان موقوفات بازوان اجرایی اوقاف محسوب می شوند، افزود: هیات امنای موقوفات باید از ملک موقوفی همچون ملک خود حفاظت و حراست کنند و در راستای اجرایی کردن نیات واقفان بکوشند.



وی یادآور شد: یکی از شاخص ترین اسناد یک هزار و 120 هکتار اراضی موقوفه تحت تصرف منابع طبیعی بود که به مالکیت وقف درآمد و همچنین در این راستا 104 دادنامه به نفع موقوفات استان صادر شد.



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین ادامه داد: همچنین در سال گذشته 12 موقوفه مجهول در اداره ثبت اسناد استان کشف و 15 پرونده اختلافی بین اوقاف و سایر دستگاهها نیز حل وفصل شد.



نوروزی به برگزاری فعالیت های فرهنگی در سطح بقاع متبرکه استان اشاره کرد و افزود: برگزاری مسابقات قرآن، اذان، تواشیج، مدیحه سرایی، برگزاری محافل انس با قرآن، اجرای طرح آرامش بهاری، طرح نشاط معنوی، بصیرت عاشورایی، سوگواره یاس نبوی، اعزام مبلغین و راه اندازی شورای حل اختلاف وی‍ژه وقف در استان و راه اندازی تعاونی مسکن کارکنان اداره کل از جمله این فعالیت های بارز این مجموعه است.



وی یادآور شد: هم اکنون 264 بقعه متبرکه در این استان نیازمند زیر ساخت های عمرانی است که باید به این امر اهتمام وی‍ژه ای صورت گیرد که در این راستا 30 میلیارد ریال اعتبار از سوی خیریه برای بازسازی بقاع متبرکه استان اخذ شده است.