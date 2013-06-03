بیش از 144 هزار کارت مبادلات مرزی برای سیستان و بلوچستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر نادر میرشکار پیش از ظهر امروز درنشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی سیستان و بلوچستان گفت: از این تعدا کارت صادر شده تعداد 95 هزار عدد به استان ارسال شده است.

وی با بیان اینکه تعداد195 هزار و 361 خانوار مرزنشین برای دریافت کارت الکترونیکی مبادلات مرزی نام نویسی کرده اند افزود: مشخصات 173هزار و 883 خانوار از این تعداد برای صدور کارت به سامانه مذکور ارسال شده است.

وی گفت: مرزنشینان استان تا شعاع 50 کیلومتری با دریافت این کارت قادر خواهند بود تا ماهانه به میزان 20 میلیون ریال مبادلات کالا داشته باشند.

میرشکار در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه میزان صادرات از این استان در سال گذشته نسبت به سال 1390 از لحاظ ارزش و تناژ به ترتیب 37 و 38 درصد رشد داشته است ادامه داد: ارزش کالاهای صادراتی در سال گذشته به میزان 438میلیون و 889 هزار دلار بود و با رشد 37 درصدی همراه بود.