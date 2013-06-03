قالیباف قادر است مشکلات جامعه را با برنامه مدون حل کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد عرب، در خصوص علت انتخاب قالیباف به عنوان کاندیدای اصلح در این دوره انتخابات گفت: کشور ما دارای قابليت ها و ظرفيت هاي فراوانی است و امروز در شرایطی قرار دارد که گرانی، فقر و بیکاری بسیاری از خانواده ها را درگیر خود کرده است.



مشکلات بخش صنعت، کشاورزان، بهم ریختگی وضعیت اقتصاد شرایطی را به وجود آورده که حل آنها از عهده هر فردی بر نمی آید و کسی باید برای حل آنها قدم بردارد که داراي شخصيتي استوار و سابقه اي روشن در مديريت كلان و فعالیت های اجرایی باشد و با بررسی های انجام شده این ویژگی های مدیریتی را در قالیباف دیده ایم.



وی افزود: البته ولایت پذیری ایشان، سوابق و کارنامه موفق در سپاه، نیروی انتظامی و شهرداری پایتخت ایران اسلامی، توانمندی همراه با جوانی و انرژی مضاعف برای فعالیت در حوزه ریاست جمهوری موجب شد در نهایت وی را به عنوان کسی که شایسته تصدی منصب مهم ریاست جمهوری است انتخاب کنیم.



عرب در پاسخ به این سوال که با توجه به پتانسيل‌هاي تاريخي، صنعتي، كشاورزي استان قزوين و بروز مشكلاتي در سال‌هاي اخير علي الخصوص در حوزه صنعت و كشاورزي استان به نظر شما با انتخاب قاليباف چه تغييراتي ايجاد خواهد شد تصریح کرد: استان قزوین دارای پتانسیلهای فراوانی در بخش های صنعت،کشاورزی و گردشگری است ولی می بینید که طی سالهای گذشته آنچنان که باید و شاید به توسعه همه جانبه استان توجه نشده است، وعده های مسئولین نتوانسته راهگشا و حلال این مشکلات باشد و برای مثال در چند سال گذشته تمام مدیران برای حل مشکلات کارگران کارخانجات فرنخ و مه نخ و پوشینه بافت قول مساعدت دادند و حتی دولت در سفرهای استانی خود به قزوین پیرامون حل مشکلات این واحدها مصوبه داشت ولی چرا تاکنون مشکلات آنها علیرغم تلاش های نمایندگان استان بویژه داود محمدی حل و فصل نشده و دولت به مصوبات خود پایبند نیست و هیچ تلاشی در جهت بهبود وضعیت موجود نمی کند.



وی گفت: مطالعه برنامه ها و سابقه کاری دکتر قالیباف بارقه امیدی را در بین مردم طنین انداز کرده است که استان قزوین از این موضوع مستثنی نیست لذا امیدوارم ایشان در صورت انتخاب از سوی مرم در کنار نمایندگان استان بتوانند به محرومیت استان قزوین که زیر سایه صنعت و کشاورزی قرار گرفته پایان دهند.



رئیس ستاد قالیباف در استان قزوین یادآورشد: امیدوارم با شرایط موجود و اعلام برنامه های کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران دکتر قالیباف رای اول مردم استان قزوین را بدست آورد.



وی در خصوص تشكيلات ستاد انتخاباتي این نامزد در استان و گروههای حامی افزود: خوشبختانه حضور آقای قالیباف در صحنه شرایطی را به وجود آورد که تمامی گروههای ریشه دار استانی و سیاسی حمایت خود را از ایشان اعلام کرده اند و ستاد انتخاباتی استان در یک برنامه ریزی جدی و اصولی تلاش کرده تا متناسب با اقشار مختلف جامعه کمیته های مختلفی را شکل دهد تا بتواند از تمام ظرفیت های اقشار مختلف جامعه در این بخش ها استفاده کند.



عرب اظهارداشت: این کمیته ها به صورت منظم تشکیل جلسه می دهند و تلاش دارند تا به نیازهای مختلف مردم پیرامون ایشان پاسخ دهند.



وی در خصوص حضور این نامزد در استان در زمان تبلیغات انتخاباتی بیان کرد: دو هفته قبل شاهد حضور قالیباف در بین مردم شهرهای قزوین و تاکستان بودیم و علیرغم روز تعطیلی جمعه شاهد حضور غیر قابل باور مردم در دو جلسه سخنرانی بودیم و مصمم هستیم همایش بزرگی بزودی در قزوین برگزار کنیم.



عرب در خصوص فضاي انتخاباتي براي موفقيت قاليباف در قزوین اظهارداشت: ورود قالیباف به صحنه انتخابات موجی از امید را در بین عامه مردم و نخبگان جامعه ایجاد کرد که روز به روز پررنگ تر می شود و براساس نظرسنجی های علمی حتی در بین ستاد انتخاباتی رقبا و یافته تجربی و شنیده های اقشار مختلف مردم اقبال خوبی از قالیباف شده و هر روز تعداد بیشتری از افراد از اقشار مختلف با مراجعه به ستاد برای حمایت از ایشان اعلام آمادگی می کنند که نشان از افزایش محبوبیت قالیباف دارد.



حجت الاسلام عرب افزود: مهمتر از اینکه چه کسی انتخاب می شود تلاش در جهت حضور حداکثری مردم در انتخابات و تحقق فرمایش مقام معظم رهبری و ایجاد و تحقق حماسه سیاسی است و در مرحله بعدی انتخاب با بصیرت و تیزهوشانه مردم است که ما با توجه به سوابق ولایت مداری و مدیریتی قالیباف ایشان را شایسته می دانیم.



وی اظهارامیدواری کرد با حضور حماسی مردم در انتخابات 24 خرداد ماه برگ زرین دیگری در تاریخ پر افتخار جمهوری اسلامی ایران ثبت و ضبط شود.