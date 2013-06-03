مراسم سالروزارتحال حضرت امام خمینی(ره) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سالروز ارتحال امام خمینی(ره) و همچنین مراسم سوگواری شهادت حضرت موسی بن جعفر(ع) ظهر دوشنبه در رواق امام خمینی(ره) با حضور جمع کثیری از مردم ولایت مدار و یگان هایی از ارتش، سپاه و نیروی انتظامی برگزار شد.

استاد حوزه علمیه خراسان رضوی با شاره به وجود یک دغدغه در بین همه ائمه اطهار(ع) اظهار کرد: یکی از دغدغه هایی که نبی اکرم داشتند تشکیل حکومت اسلامی بود و این دغدغه در بین بقیه ائمه(ع) نیز وجود داشت.

حجت الاسلام ثمری بیان کرد: شرایط ائمه(ع) همواره به گونه ای بود که امت هایشان دشمن شناس نبودند و همین عدم دشمن شناسی مردم سبب آزار و اذیت ائمه ما در طول تاریخ بوده است.

وی با اشاره به نهضت امام خمینی(ره) گفت: آنچه در نهضت امام خمینی باعث پیروزی و موفقیت شد بحث دشمن شناسی امام راحل بود که ایشان همین دشمن شناسی را نیز به مردم انتقال دادند.

ثمری تفاوت امت حضرت امام خمینی(ره) با دیگر امت ها را در دشمن شناس بودن آنها دانست و اظهار کرد: امروز آمریکا و همه کشورهای استکباری دنیا به هر حیله و نیرنگی که دست می زنند نمی توانند هیچ کاری را به پیش ببرند و به قول حضرت امام خمینی(ره) "نمی توانند هیچ غلطی بکنند" و این به دلیل دشمن شناسی مردم ایران است.

وی سپس با اشاره به فتنه88 یادآور شد: آنچه باعث از بین رفتن فتنه 88 شد دشمن شناسی مردمی بود که این دشمن شناسی شان را از حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری یاد گرفتند.

استاد حوزه علمیه خراسان رضوی اظهار کرد: وقتی رئیس جمهور دست در دست یک انسان مجهول الهویه قصد ورود به عرصه انتخابات را داشت این کار حاکی از بروز یک توطئه بود که به لطف خدا این توطئه هم خنثی شد.

وی گفت: امام خمینی(ره) در طول زندگی شان هواره تکلیف مدار بودند و بر مدار تکلیف حرکت کردند و امروز مردم ما نیز باید در مسیر تکلیف گام بردارند و با حضور پر شورشان در عرصه انتخابات حماسه آفرینی کنند.

ثمری تاکید کرد: در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری باید فردی بیاید که تکلیف مدار باشد و مطالبات انقلاب و رهبری را دنبال کند و این برای کشوری مانند ما بد است که مقام عظمای ولایت بفرمایند "من مفاسد اقتصادی را گوش زد کردم و کسی گوش نکرد".

وی افزود: تبعیت از ولایت فقیه جزء اعتقادات ما است و معتقدیم در زمان غیبت امام زمان(عج) باید پیرو ولایت فقیه باشیم پس بنابر این مسئولانی که در راس کارها قرار می گیرند نیز باید گوش به فرمان ولایت باشند.