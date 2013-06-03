حضور در انتخابات عامل بازدارندگی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا قندهاري بعد از ظهر دوشنبه در نشست مسئولان هیئت بازرسی انتخابات افزود: ما در انقلاب اسلامي به دنبال اين بوديم كه ارزش هاي اسلامي و الهي را در كشور حاكم كنيم، براي رسيدن به اين هدف راه زيادي در پيش داريم اما تاكنون خوب پيش رفته ايم.

وي افزود: در طول تاريخ انقلاب ديده ايم كه برخي با انقلاب همراه بودند اما بعد ها از انقلاب بريدند و ديگر ان را همراهي نكردند، در آينده نيز همينطور است.

قندهاري اظهار داشت: اگر امام را قبول كرديم، مهم است كه تا آخرين لحظه با امام راحل باشيم و اگر به بندگي خدا قانع شديم سختي ها را نيز تحمل مي كنيم و تن به سازش با دشمنان نمي دهيم.

وي ادامه داد: برخي به دنبال اين هستند كه آراء مردم را جمع آوري كنند و راه را براي سازش با دشمن هموار كنند درحالیکه این امر با آرمانهاي امام راحل در تضاد است.

قندهاري خاطر نشان كرد: اولين انتخابات رياست جمهوري پس از فتنه 88 را در پیش داریم و دشمن طمع پيدا كرده و براي اينكه دشمن را مرعوب كنيم باید قبل از اينكه دست به كاري بزند او را عقب بزنيم.

رئيس هيئت نظارت و بازرسي شوراي نگهبان گفت: اگر مردم حضور گسترده پيدا كنند دشمن خود به خود براي هميشه حساب كار خود را مي كند و ما نيز بايد تلاش مضاعف و تاكيد بيشتر داشته باشيم تا مردم پاي صندوق هاي راي بيايند.

وي تاكيد كرد: اگر مي خواهيم به نتيجه خوبي برسيم بايد به مر قانون عمل كنيم و به شوراي نگهبان نيز بايد براي نا اميد و عصباني كردن دشمنان دست مريزاد گفت.

قندهاري اذعان داشت: معيارهايي كه مقام معظم رهبري مي دهند معيارهاي انتخاب اصلح است، كه اگر آنها را سرلوحه انتخاب خود قرار دهيم انتخابي اصلح خواهيم داشت.

وي اضافه كرد: دشمن شب و روز به دنبال نا امن كردن كشور است اما موفق نمي شود.