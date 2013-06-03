مشاركت پرشور و گسترده مردم در انتخابات نقطه اقتدار نظام و انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، كيهان هاشم نيا ظهر دوشنبه در نشست مشترك فرمانداران و ستاد انتخابات استان افزود: حضور پرشور مردم در انتخابات موجب مي شود تا كشور در برابر تهديدات دشمنان با اقتدار تمام مصونيت يابد و دل دوستداران انقلاب را شاد مي كند.

وي همچنین با بيان اينكه همگان براي افزايش مشاركت مردم باید تلاش كنند، ادامه داد: پشتيباني مردمي از انقلاب همواره مايه عزت و اقتدار كشور بوده پس اگر اين بار مردم آزمون افتخار آميز ديگري را پشت سر بگذارند بدون شك بيست و چهارم خرداد ماه به روزمرگ گروه هاي معاند نظام و مايوس شدن دشمنان تبديل خواهد شد.

استاندار گيلان با بیان اینکه حضور حداکثری مردم در انتخابات شکست دشمنان را به دنبال دارد، یادآورشد: ملت ایران باید به کلید واژه‌های مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات توجه داشته باشد.

رئيس ستاد انتخابات گيلان نيز با ارائه گزارشي از فعاليت هاي اين ستاد گفت: يك ميليون و 144 هزار و 639 نفر در انتخابات پيش رو واجد شرايط راي دادن هستند كه از اين تعداد 50 هزار و 234 نفر راي اولي هستند.

محمد اكبرزاده افزود: ملت ولایتمدار و شهید پرور ایران باید گوش به فرمان رهبری، انتخابات 24 خرداد ماه را باشکوه‌ تر از گذشته برگزار کند.

وی تصریح کرد: همه مسئولان و اقشار مختلف جامعه باید زمینه حضور حداکثری مردم را در پای صندوق‌ های اخذ رای فراهم کنند.

معاون استاندار گیلان با بیان اینکمه امروز فضای کشور و استان یک فضای پرشور و حداکثری برای انتخابات 24 خرداد ماه است، بیان داشت: انتخابات برای نظام جمهوری اسلامی یک فرصت است و دشمنان درصدد هستند که این فرصت را به تهدید تبدیل کنند.