سالانه یک و نیم میلون گردشگر به کیش سفر می کنند/تشریح اقدامات اقتصادی و فرهنگی در جزیره مرجانی

علیرضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند رو به رشد منطقه آزاد کیش، اظهار داشت: جزیره کیش روند پرشتابی را درتوسعه و پیشرفت طی می کند و امروز تبدیل این جزیره به مقصد مهم گردشگری ایران اسلامی مدیون همدلی، همت بالا و تلاش گسترده نمایندگان دولت و مردم ایران است که بانگاه به افق و چشم انداز توسعه کشور در این مسیر گام های بزرگی برداشته اند.

وی به سابقه تاریخی جزیره کیش در خلیج فارس اشاره کرد و افزود: تلاش های صورت گرفته در روند توسعه و پیشرفت کیش درسالهای اخیر در راستای ارتقای جایگاه بین المللی این جزیره در معادلات اقتصادی رقم خورده است و با توجه به وجود حساسیت سیاسی و استراتژیک منطقه خلیج فارس و موانع و مشکلات فراوان بخاطر تحریم های استکبارجهانی، ما تحولات بزرگی از لحاظ عمران و آبادانی و توسعه اقتصادی را تجربه کردیم که مهمترین تحول و رخداد اقتصادی امروز کیش تبدیل شدن این جزیره به یکی از مقاصد مهم و ایده آل گردشگری کشور است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: طبق آخرین آمارسالانه بیش از یک میلیون و 500 هزار گردشگر داخلی و خارجی درکمال امنیت و آرامش با بهره برداری از 12 هزار تخت اقامتی در 43 هتل و دیگر مراکز اقامتی از مسیرهای هوایی و دریایی به جزیره کیش سفر می کنند که دراین میان نیز اجرای بیش از 20 طرح هتل های چهار و پنج ستاره درحال ساخت و بهره برداری و آغازفعالیت مجموعه های بزرگ تفریحی و فرهنگی که بعضی از آنها مانند پارک منحصر به فرد "دلفیناریوم" و شهر زیر زمینی کاریز است که درخاورمیانه بی نظیر هستند و روزانه میزبان گردشگران داخلی وخارجی هستند.

عامری در ادامه نامگذاری سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی توسط مقام معظم رهبری را یک فرصت استثنایی برای منطقه آزاد کیش دانست و بیان داشت: اجرای طرح های بزرگ تفریحی و گردشگری به همراه مراکز بین المللی خرید کالاهای متعدد ایرانی و خارجی در جزیره کیش این جزیره را به جایگاهی به مراتب بالاتر از امروز در اقتصاد می رساند و این یک واقعیت در رونق اقتصادی منطقه محسوب می شود و از سویی دیگر نیز فعالیت شرکت های تولیدی و صنعتی در شهرک های مجزا از پیکره های گردشگری منطقه که با استفاده از تکنولوژی بسیارمدرن کالاهایی با فناوری بالا وغیر آلاینده مونتاژ و تولید می کنند، حضور بازارهای مالی مانند بورس کالا و نفت و ثبت 351 شرکت داخلی و خارجی و ایجاد برند های معتبر تجاری بین المللی مستقر در بازارهای کیش و رونق اقتصادی دراین مجموعه ها نشانه حرکت چرخش شتابان اقتصادی درمسیر توسعه روز افزون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران درمنطقه خلیج فارس است.

وی اضافه کرد: تحصیل بیش ازپنج هزار دانشجو در شعبات دانشگاهای مطرح کشور مانند دانشگاه شریف تهران و شیراز، دانشگاههای آزاد، پیام نور و علمی کاربردی در جزیره کیش این جزیره را به یکی ازمراکز علمی تبدیل کرده است و کیش در توسعه علمی کشور نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند.

رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش تسریع درفرآیند آبادانی کیش را با استقبال چشمگیر بخش خصوصی در دو سال گذشته بسیار مهم و مثبت ارزیابی کرد و افزود: طی دوسال گذشته پروژه های مهم و تاثیر گذاری در کیش به بهره برداری رسید ند که نتایج آن استقبال پرشور سرمایه گذاران و جذب سرمایه ها درمنطقه آزاد کیش بوده است.

عامری خاطرنشان کرد: بهره برداری از بزرگراه کیش، توسعه بندر تجاری و لایروبی فاز اول حوضچه آن با ظرفیت پهلوگیری شناورهای 12 هزار تنی، ساخت پایانه بزرگ مسافربری دریایی و ارتقای کیفیت خدمات تخلیه و بارگیری در بندرگاه تجاری کیش و همچنین اجرای عملیات لایروبی بندر پشتیبانی چارک و توسعه بهره برداری ازبندر خصوصی آفتاب درسرزمین اصلی وبهره برداری ازاسکله و موج شکن جزیره هندورابی نیز در راستای شکوفایی بیش از پیش کیش بوده است.

وی به دیگراقدامات صورت گرفته درجزیره کیش اشاره کرد و گفت: تکمیل و بهره برداری از اسکله صیادی و تاسیسات آن و احداث بازار ماهی، اجرای بیش از 80 درصد پروژه جمع آوری فاضلاب و ساخت تصفیه خانه فاضلاب، توسعه خطوط آب و برق و ساخت پستهای جدید توزیع برق و بهره برداری ازآب شیرکن دوهزار و500 مترمکعبی جدید همراه با ساماندهی ساحل شرقی کیش به عنوان زیباترین مجموعه ساحلی و ساخت بزرگترین مجموعه تفریحی، دریایی به منظور تجمع فعالیت های کلوپ های ورزش های دریایی، توسعه پارک های ساحلی و اجرای طرح تکمیل ساختمان و توسعه فنی بیمارستان کیش و ساماندهی فضای سبز و توسعه سیستم آبیاری تحت فشار از اقداماتی بود که در تحول منطقه آزاد کیش نقش مهمی داشته اند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ارتقاء و توسعه فرهنگی و اجتماعی را ازجمله تحولات بسیار مثبت و ارزشمند در کیش دانست و عنوان کرد: تحولات در سیستم اداری آموزش و پرورش کیش و تجهیز مدارس، پرداخت حق مسکن فرهنگیان و افزایش 25 درصدی مزایای آنها در راستای رفاه و آسایش این قشر پرتلاش صورت گرفته است و پوشش بیمه ای درمانی برای اهالی بومی جزیره، واگذاری زمین به رانند گان تاکسی و دیگر وسایل نقلیه عمومی، اعطای مجوزهای لازم برای تاکسی به رانندگان با سابقه درکیش، عضویت هزار و 700 نفر از کارکنان شرکت تعاونی سازمان منطقه آزاد کیش که از بیمه صندوق رفاه کیش نیز بهره مند شدند از اقدامات اساسی درتوسعه فرهنگی و اجتماعی کیش هستند و در آینده نیز روند توسعه فرهنگی و اجتماعی درکیش ادامه خواهد داشت.

عامری تصریح کرد: بازسازی سینما دیجیتال کیش و راه اندازی آن، توسعه فرهنگ کتابخوانی و مطالعه با افزایش فعایت های کتابخانه های منطقه و ساخت پروژه های متعدد در حوزه های دینی و مذهبی جزیره کیش نیز درسالهای اخیرانجام شده است که درکنار آنها برگزاری جشن ها، جشنواره تابستانی کیش و همایش ها و نشست های علمی، فرهنگی و اقتصادی به واسطه فراهم کردن زیرساخت های مناسب دراین جزیره در راستای روند رو به رشد مسائل فرهنگی صورت گرفته است.