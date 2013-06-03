اعزام 41 مبلغ همراه با زائران استان سمنان به مرقد امام خميني(ره)

حجت الاسلام علی شکری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اعزام 41 مبلغ همراه با زائران استان سمنان به مرقد مطهر امام خميني(ره) افزود: اين تعداد مبلغ به مناسبت سي و چهارمين سالگرد ملکوتي بزرگ معمار انقلاب اعزام مي شوند.

وي تصريح کرد: مبلغان اعزامي، تبليغ و اجراي برنامه هاي فرهنگي و مذهبي مانند اقامه نماز جماعت، قرائت ادعيه، مداحي و پاسخگويي به مسايل شرعي زائران را برعهده خواهند داشت.

مدیر کل تبليغات اسلامي استان سمنان اظهار داشت: بايد از ايام ارتحال امام خميني(ره) به عنوان فرصتي جهت تجديد بعيت با آرمان هاي ايشان و مقام معظم رهبري و همچنين حضور پرشور و گسترده مردم در انتخابات بهره برد.

شکری افزود: همانطور که مقام معظم رهبري فرمودند "اين انقلاب بي نام خمینی در هيچ جا شناخته شده نيست"، بايد جهت انتقال آرمان هاي ايشان به نسل جوان تلاش بیشتری شود.

وی در خاتمه تصريح کرد: تبيين انديشه هاي سياسي حضرت امام (ره) و آرمان هاي ايشان براي جامعه به ويژه نسل سوم انقلاب لازم و ضروري است.