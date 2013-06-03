مراسم سالروز رحلت حضرت امام(ره) در مصلی نهاوند برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مولوی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی مراسم ویژه 14 و 15 خرداد در سالن اجتماعات فرمانداری نهاوند از برگزاری مراسم ویژه با محوریت ارتحال امام خمینی (ره) و حماسه 15 خرداد در شهر نهاوند و سه شهر فیروزان، گیان و برزول خبر داد و گفت: از آنجایی که نیم قرن از حماسه 15 خرداد می گذرد مراسم این روز امسال به صورت ویژه برگزار می شود.

مولوی گفت: برای هر چه بهتر و با شکوهتر برگزار شدن مراسم بزرگداشت بیست و چهارمین سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب، ویژه برنامه های مختلفی در نظر گرفته شده که با همکاری و مشارکت مردم وفادار به آرمانهای امام راحل در نهاوند برگزار می شود.

وی افزود: طراحی، چاپ و نصب تمثال حضرت امام(ره)، مقام معظم رهبری و یادگار حضرت امام(ره) در اندازه های مختلف در خیابان ها و بلوار های ورودی و خروجی شهر،سیاه پوش کردن فضای سطح شهر، تهیه و توزیع پوستر در سطح شهر و در بین اصناف و برپایی ایستگاه های صلواتی در روزهای 14 و 15 خرداد در مسیر عزاداری مردم از جمله برنامه های ستاد برگزاری مراسم ارتحال حضرت امام(ره) در شهرستان نهاوند است.

فرماندار نهاوند عنوان کرد: مراسم عزاداری مردم شهر نهاوند به صورت دستجات سینه زنی و زنجیر زنی روز سه شنبه مصادف با 14 خرداد سالروز ارتحال امام (ره) ساعت 10 صبح از مقابل مسجد شهید حیدری آغاز و تا مصلی بزرگ شهر ادامه خواهد یافت.

مجتبی مولوی بیان داشت: زنده نگه داشتن یاد حضرت امام(ره) بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی امری ضروری در جامعه اسلامی است و ما باید نسبت به معرفی و شناخت امام راحل این پدیده پر فروغ قرن اقدمات موثر و نافذی انجام دهیم و نسل جوان و نوجوان را با اهداف و منش های آن امام سفر کرده آشنا سازیم.

مولوی گفت: روز 14 و 15 خردادماه را باید همه بشناسیم و قدر بدانیم که پیدایش این حرکت از کجا و برای چه هدفی بود تا به شایستگی این پیام را به نسل های آینده منتقل کنیم که روحانیت راستین مکتب تشیع، طلایه داران این نهضت بوده و هستند و ما نیز ادامه دهندگان این راه باشیم.