نماز جمعه ظرفیتی بزرگ برای هدایت جامعه است/ پایگاهی برای بصیرت بخشی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر دوشنبه در گردهمایی ائمه جمعه استان لرستان طی سخنانی به برخی ویژگیها و ابعاد شخصیتی امام راحل اشاره کرد و اظهار داشت: داشتن انگیزه الهی و برای خدا کار کردن از ویژگیهای برجسته امام خمینی(ره) بود.

وی تصریح کرد: استکبار ستیزی، دفاع از ملتهای مظلوم دنیا، مبارزه در راه خدا و برای خدا و ... از جمله اندیشه های حضرت امام(ره) است که باید برای همگان الگو باشد.

زمان شناسی و درک درست از حوادث از ویژگیهای امام

نماینده ولی فقیه در لرستان با بیان اینکه امام راحل برای خدا قیام کرد بیان داشت: امام(ره) از مستکبران عالم و قدرتهای شرق و غرب ترسی نداشت چرا که امام معتقد بود که اگر به قدرت الهی تکیه کنیم همه قدرتهای مادی در برابر ما پوچ خواهد بود.

حجت الاسلام میرعمادی مدارا با مردم و تاکید بر خدمت رسانی به آحاد مردم را از دیگر ویژگیهای امام راحل عنوان کرد و بیان داشت: ایشان همواره بر خدمت رسانی مسئولان به مردم تاکید داشتند و این امر را بالاترین عبادت می دانستند.

وی به زمان شناسی و درک درست از شرایط و حوادث توسط بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: نتیجه زمان شناسی دقیق ایجاد بصیرت و آگاهی در جامعه است.

امام جمعه خرم آباد همچنین دوری از تفرقه و اختلاف و مبارزه با استکبار را از دیگر اندیشه ها و سفارشات حضرت امام(ره) برشمرد و بیان داشت: اندیشه های حضرت امام حفظ نظام جمهوری اسلامی، تبعیت از ولایت فقیه، پشتیبانی از ولایت، حفظ وحدت و با هم بودن و ... است.

ضرورت ظرفیت سازی در برگزاری نماز جمعه

حجت الاسلام میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت برگزاری نماز جمعه پرداخت و بیان داشت: نماز جمعه یک ظرفیت بزرگ و تاثیر گذار برای هدایت مردم است.

وی با تاکید بر اینکه ائمه جمعه و دست اندر کاران برگزاری این فریضه سیاسی - الهی باید در مسیر ظرفیت سازی حرکت کنند نه ظرفیت سوزی، بیان داشت: باید زمینه جذب هرچه بیشتر آحاد مردم به ویژه جوانان به نماز جمعه فراهم شود.

امام جمعه خرم آباد از نماز جمعه به عنوان پایگاه معنویت و ولایت یاد کرد و بیان داشت: نماز جمعه اخلاق، فرهنگ، دیانت و سیاست مردم را تقویت می کند و سلامت معنوی جامعه در گرو نماز جمعه است.

حجت الاسلام میرعمادی از نماز جمعه به عنوان مهم ترین پایگاه فرهنگی جامعه یاد کرد و افزود: پایگاه نماز جمعه محلی برای آگاهی بخشی سیاسی به آحاد مختلف مردم است.

هدف دشمنان تغییر نگرش نسبت به گفتمان انقلاب اسلامی است

وی در ادامه سخنان خود به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: هدف دشمنان تاثیرگذاری در انتخابات و تغییر نگرش در گفتمان انقلاب اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به توطئه های دشمنان برای دلسرد کردن و کاهش مشارکت مردم در انتخابات اشاره کرد و گفت: دشمن به دنبال برگزاری انتخاباتی بی رونق و انتخاب افراد با افکار سازشکارانه است که باید در این زمینه هوشیار باشیم.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه دشمن به دنبال ایجاد عقب ماندگی در کشور در ابعاد مختلف است، یادآور شد: این در حالیست که هدف ملت و رهبر معظم انقلاب برگزاری انتخاباتی پرشور، انتخاب فرد اصلح و در نتیجه پیشرفتهای مادی و معنوی کشور است.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی وظیفه ما محور قرار دادن اندیشه ها و آرمانهای امام خمینی(ره) است، یادآور شد: حرکت در مسیر و خط امام راحل در گرو تبعیت از منویات مقام معظم رهبری است.

حجت الاسلام میرعمادی ابراز امیدواری کرد که با حرکت در مسیر منویات رهبری آحاد مردم و مسئولان زمینه خلق حماسه سیاسی در انتخابات پیش رو را فراهم کنند.