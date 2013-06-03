وصيت نامه امام، بهترين محك براي شناخت كانديداي اصلح است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پايگاه اينترنتي بسيج، سرتيپ بسيجي محمدرضا نقدي- رئيس سازمان بسيج مستضعفين- در بازديد از قرارگاه شهيد فهميده و ستاد برگزاري سالگرد ارتحال امام (ره) اظهار داشت: امام خميني عليه الرحمه آموزه هاي فراواني براي بشريت بجا گذاشت كه مي تواند تا قرن ها راهنماي بشريت براي سعادت باشد كه گل سرسبد اين آموزه ها ولايت فقيه است.

سردار نقدي وصيت نامه امام را يكي از ماندگارترين آموزه هاي امام عنوان نموده و گفت: اگر هر روز اين وصيت نامه را بگشايي مي تواني مهمترين نكات در مورد مسائل روز را درون آن بيابي. در اين وصيت امام فرمودند "وصيت من به ملت شريف آنست كه در تمام انتخابات در صحنه حاضر باشند"، اين وصيت تكليف امروز ماست.

ايشان در ادامه تصريح كرد: حضور هرچه گسترده مردم پاي صندوق هاي راي، برگزاري انتخابات سالم، آرام و امن، و آگاهي و هوشياري در انتخاب اصلح، اجراي وصيت امام است و مصرع حماسه سياسي را كه انتخابات است با عظمت تمام خواهد سرود.

رئيس سازمان بسيج مستضعفين در خصوص پيامدهاي حضور گسترده در انتخابات بيان كرد: اقتدار ايران در عرصه بين المللي و افزايش قدرت چانه زني بر احقاق حقوق ملت در مذاكره 1+5 ، در ارتقاء روحي و معنوي نهضت هاي آزادي بخش و كشورهاي استقلال طلب و بالا گرفتن امواج آزادي خواهي در جهان، نتيجه حضور گسترده مردم خواهد بود.

وي همچنين تقويت وحدت ملي و وحدت اسلامي را در جهان از ديگر نتايج حضور پرشور در انتخابات دانسته و افزود: از پيامدهاي ديگر، مايوس شدن مستكبران از فشارها و شكست پروژه تحريم آمريكا و افزايش ميزان مقبوليت و نفوذ نظام سياسي جمهوري اسلامي در ابعاد داخل و خارج مي باشد كه به نحو ملموسي وضع اقتصادي را بهبود و و ضريب امنيت ملي را افزايش مي دهد.

جانشين فرمانده كل سپاه در امر بسيج، راي ايرانيان را در سرنوشت جهان، تعيين كننده دانست و ادامه داد: اگر ما مشاركت جدي و حداكثري در انتخابات داشته باشيم حتي اگر آمريكا بخواهد لجبازي كند و تحريم ها را ادامه دهد متحدين و همپيمانانش، او را همراهي نخواهند كرد چرا كه حضور پرشور ملت در انتخابات، به همه دنيا ثابت مي كند آنكه پايدار است ايران است.

وي در بخش ديگري از سخنانش اظهار داشت: مردم با نگاه به وصيت نامه امام خميني عليه الرحمه و مقايسه ديدگاه هاي كانديداها با وصيت نامه ايشان به راحتي مي توانند كانديداي اصلح را تشخيص دهند. امام در وصيت نامه خود مي فرمايد "تحريم اقتصادي و اخراج كارشناسان خارجي تحفه اي الهي بود كه ما از آن غافل بوديم" و وصيت امام (ره) اين است كه "زندگي انساني شرافتمندانه را ولو با مشكلات بر زندگاني ننگين با بردگي اجانب ولو با رفاه حيواني ترجيح دهيد".

سردار نقدي تصريح كرد: امام راحل (ره) هم معتقد به اقتصاد مقاومتي بود و در وصيت به نسل آينده اينگونه نوشت "بر دولت ها و دست اندركاران است چه در نسل حاضر و چه نسل هاي آينده كه از متخصصين خود قدرداني كنند و آنان را با كمك هاي مادي و معنوي تشويق بكار نمايند و از ورود كالاهاي مصرف ساز و خانه برانداز جلوگيري نمايند و به آنچه دارند بسازند تا خود همه چيز بسازند".

وي با تاكيد بر تطبيق فرمايشات امام و صحبت ها و انديشه هاي كانديداها، تصريح كرد: امام راحل فرمودند "رييس جمهور و وكلا از طبقه اي باشند كه محروميت و مظلوميت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فكر رفاه آنان باشند نه از سرمايه داران و زمينخواران و صدرنشينان مرفه غرق در لذت ها و شهوات كه تلخي محروميت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمي توانند بفهمند" همه ي اينها وصيت هاي امام خميني عليه الرحمه است و بهترين محك براي تشخيص كانديداي اصلح مي باشد.

رييس سازمان بسيج مستضعفين در پايان از تلاش هاي فراوان همه ي دست اندركاران برگزاري سالگرد ارتحال امام (ره) تقدير كرد و با تشكر از سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) به عنوان مسئول اصلي در اجراي اين مراسم و همه ي نهادها و دست اندركاران افزود: امسال استقبال گسترده اي از اين مراسم خواهد شد و اعضاي ستاد برگزاري اين موقعيت را قدر بدانند كه مي توانند ميزبان صدها هزار زائر مخلص از سراسر كشور باشند كه به عشق امام راحل و زيارت امام خامنه اي عزيز به حرم مطهرمي آيند.