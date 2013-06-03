کاروان دو هزار نفری زائران دماوندی به حرم امام(ره) اعزام می شود

حجت ‏الاسلام مهدی زینعلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اندیشه و افکار اسلامی حضرت امام(ره) نقطه عطف در جهان اسلام به ‌شمار می ‌آید، چراکه اندیشه‌ های آن بزرگوار تحولات بنیادی و عظیمی را در جهان اسلام به وجود آورد.

وی عنوان داشت: روحیه مبارزه و جهاد در راه خدا ریشه در بینش اعتقادى و تربیت و محیط خانوادگى و شرایط سیاسى و اجتماعى طول دوران زندگى حضرت امام خمینی(ره) داشته است.

حجت ‏الاسلام زینعلی اضافه کرد: حضرت امام(ره) در روشن ساختن اهداف واقعى رژیم شاه و گوشزد کردن رسالت خطیر علما و حوزه‌ هاى علمیه در این شرایط بـسیار مؤثر و کارساز بود.

وی تصریح کرد: با اینکه امام(ره) پیش ما نیست اما باید رهنمودهای ایشان برای حرکت در مسیر انقلاب و اسلام در سرلوحه تمام اقدامات ما قرار داشته باشد و نباید بگذاریم انقلاب اسلامی به دست نااهلان بیفتد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند افزود: کاروان دو هزار نفری از شهرستان دماوند مانند سایر شهرستانهای دیگر همزمان با سالروز ارتحال امام(ره) به حرم امام خمینی(ره) اعزام می شوند؛ این کاروان با همکاری فرمانداری و سپاه ناحیه دماوند در سالروز امام راحل(ره) اعزام می شوند.

وی بیان داشت: همچنین به همین مناسبت ویژه برنامه ای در آستان مقدس امامزاده هاشم(ع) با سخنرانی حجت الاسلام حسینی و مداحی لقایی سه شنبه 14 خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می شود و به همین مناسبت ایستگاه های صلواتی و فرهنگی در این بقاع متبرکه برپا می شود.