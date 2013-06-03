شمار هیئت بازرسی انتخابات در گلستان سه برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جباری عصر دوشنبه در نشست بازرسان انتخابات استان افزود: اقدام به موقع و سنجيده بازرسان مي تواند فضاي انتخاباتي را آرام و فرآيند انتخابات را تسريع كند.

وی گفت:از بازرسان انتخابات انتظار داريم تا حداقل به قانون و دستوالعمل ها مسلط باشند و حداكثر به قانون عمل كنند و به هر ميزان كه دست اندر كاران انتخابات به قانون تسلط داشته باشند و به آن عمل كنند فضاي آرامش بيشتري بر كشور حاكم مي شود.

جباري ادامه داد: مقصود اصلي از اين همايش اينست كه زبان،گفتار و كردار برگزار كنندگان همسو شود ، همه ما در برگزاري انتخابات تكليفي داريم.

وي اذعان داشت: در برگزاري انتخابات به عنوان عضوي از پيكره اين كشور وظيفه داريم آحاد ملت را آگاه كنيم و بايد افرادي مسلط به قانون و مقررات، آزاد انديش ، بي طرف، نكته سنج، ساده و امانت دار را براي بازرسي صندوق هاي راي انتخاب كنيم.

جباري يادآور شد: اگر از كمند و گذرگاه هاي بازرسي، مردم و رهبري بگذريم از كمند خدا نمي توانيم بگذريم، پس بايد به مر قانون عمل كنيم.