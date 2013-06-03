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۱۳ خرداد ۱۳۹۲، ۱۹:۱۷

جباری:

شمار هیئت بازرسی انتخابات در گلستان سه برابر شد

شمار هیئت بازرسی انتخابات در گلستان سه برابر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بازرسی انتخابات گلستان گفت: شمار هیئت های بازرسی در این دوره از انتخابات در استان نسبت به انتحابات مجلس سه برابر رشد یافته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جباری عصر دوشنبه در نشست بازرسان انتخابات استان افزود: اقدام به موقع و سنجيده بازرسان مي تواند فضاي انتخاباتي را آرام و فرآيند انتخابات را تسريع كند.

وی گفت:از بازرسان انتخابات انتظار داريم تا حداقل به قانون و دستوالعمل ها مسلط باشند و حداكثر به قانون عمل كنند و به هر ميزان كه دست اندر كاران انتخابات به قانون تسلط داشته باشند و به آن عمل كنند فضاي آرامش بيشتري بر كشور حاكم مي شود.

جباري ادامه داد: مقصود اصلي از اين همايش اينست كه زبان،گفتار و كردار برگزار كنندگان همسو شود ، همه ما در برگزاري انتخابات تكليفي داريم.
 
وي اذعان داشت: در برگزاري انتخابات به عنوان عضوي از پيكره اين كشور وظيفه داريم آحاد ملت را آگاه كنيم و بايد افرادي مسلط به قانون و مقررات، آزاد انديش ، بي طرف، نكته سنج، ساده و امانت دار را براي بازرسي صندوق هاي راي انتخاب كنيم.
 
جباري يادآور شد: اگر از كمند و گذرگاه هاي بازرسي، مردم و رهبري بگذريم از كمند خدا نمي توانيم بگذريم، پس بايد به مر قانون عمل كنيم.
کد مطلب 2069525

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