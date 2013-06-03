به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران لیست آبادگران ایران اسلامی را با سرلیستی عباس شیبانی به این شرح اعلام کرد:

1 ـ عباس شیبانی

2 ـ مهدی چمران

3 ـ حسن بیادی

4 ـ حبیب کاشانی

5 ـ خسرو دانشجو

6 ـ رسول خادم

7 ـ معصومه آباد

8 ـ ابراهیم انصاریان

9 ـ بهمن ادیب‌زاده

10 ـ حجت الاسلام بهمن اکبری

11 ـ محسن پیرهادی

12 ـ رضا تقی‌پور

13 ـ رحمت الله حافظی

14 ـ رحیم خاکی

15 ـ حسین ساری

16 ـ سیدمحسن سادات کیائی

17 ـ پرویز سروری

18 ـ حمیدرضا سیفی

19 ـ اقبال شاکری

20 ـ مرتضی طلایی

21 ـ علیرضا عباسی

22 ـ علیرضا علی‌احمدی

23 ـ سعید غفرانی

24 ـ ایراندخت فیاض

25 ـ ابوالفضل قناعتی

26 ـ حبیب‌الله کاسه‌ساز

27 ـ محمدمهدی مفتح

28 ـ عباس مسجدی

29 ـ عبدالمقیم ناصحی

30 ـ عصمت ناظری

31 ـ فاضل نظری