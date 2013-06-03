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۱۳ خرداد ۱۳۹۲، ۱۹:۲۹

فهرست نامزد‌های "آبادگران ایران اسلامی" برای انتخابات شورای شهر تهران اعلام شد

فهرست نامزد‌های "آبادگران ایران اسلامی" برای انتخابات شورای شهر تهران اعلام شد

رئیس شورای اسلامی شهر تهران فهرست نامزدهای آبادگران ایران اسلامی برای چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران لیست آبادگران ایران اسلامی را با سرلیستی عباس شیبانی به این شرح اعلام کرد:

1 ـ عباس شیبانی

2 ـ مهدی چمران

3 ـ حسن بیادی

4 ـ حبیب کاشانی

5 ـ خسرو دانشجو

6 ـ رسول خادم

7 ـ معصومه آباد

8 ـ ابراهیم انصاریان

9 ـ بهمن ادیب‌زاده

10 ـ حجت الاسلام بهمن اکبری

11 ـ محسن پیرهادی

12 ـ رضا تقی‌پور

13 ـ رحمت الله حافظی

14 ـ رحیم خاکی

15 ـ حسین ساری

16 ـ سیدمحسن سادات کیائی

17 ـ پرویز سروری

18 ـ حمیدرضا سیفی

19 ـ اقبال شاکری

20 ـ مرتضی طلایی

21 ـ علیرضا عباسی

22 ـ علیرضا علی‌احمدی

23 ـ سعید غفرانی

24 ـ ایراندخت فیاض

25 ـ ابوالفضل قناعتی

26 ـ حبیب‌الله کاسه‌ساز

27 ـ محمدمهدی مفتح

28 ـ عباس مسجدی

29 ـ عبدالمقیم ناصحی

30 ـ عصمت ناظری

31 ـ فاضل نظری

کد مطلب 2069526

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