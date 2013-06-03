به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران لیست آبادگران ایران اسلامی را با سرلیستی عباس شیبانی به این شرح اعلام کرد:
1 ـ عباس شیبانی
2 ـ مهدی چمران
3 ـ حسن بیادی
4 ـ حبیب کاشانی
5 ـ خسرو دانشجو
6 ـ رسول خادم
7 ـ معصومه آباد
8 ـ ابراهیم انصاریان
9 ـ بهمن ادیبزاده
10 ـ حجت الاسلام بهمن اکبری
11 ـ محسن پیرهادی
12 ـ رضا تقیپور
13 ـ رحمت الله حافظی
14 ـ رحیم خاکی
15 ـ حسین ساری
16 ـ سیدمحسن سادات کیائی
17 ـ پرویز سروری
18 ـ حمیدرضا سیفی
19 ـ اقبال شاکری
20 ـ مرتضی طلایی
21 ـ علیرضا عباسی
22 ـ علیرضا علیاحمدی
23 ـ سعید غفرانی
24 ـ ایراندخت فیاض
25 ـ ابوالفضل قناعتی
26 ـ حبیبالله کاسهساز
27 ـ محمدمهدی مفتح
28 ـ عباس مسجدی
29 ـ عبدالمقیم ناصحی
30 ـ عصمت ناظری
31 ـ فاضل نظری
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