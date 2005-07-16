آسمان اغلب نقاط كشور صاف تا قسمتي ابري است

به گزارش خبرگزاري "مهر" آسمان استان هاي فارس ، هرمزگان ، جنوب سيستان و بلوچستان ، دامنه هاي زاگرس و جزاير تنب بزرگ و كوچك ، ابوموسي ، قشم ، كيش ، سيري ، خوزستان و ايلام صاف تا قسمتي ابري در بعد از ظهر و شب نيمه ابري همچنين در نقاط مرتفع با احتمال رگبار پراكنده و رعد و برق ، در نواحي ساحلي نيز با غبار محلي خواهد بود.

همچنين هواي استان هاي ساحلي درياي خزر و اردبيل كمي ابري در برخي نقاط نيمه ابري با مه رقيق صبحگاهي و هواي نقاط شمالي استان هاي آذربايجان غربي و شرقي قسمتي ابري در بعد از ظهر و اوايل شب نيمه ابري پيش بيني مي شود.

آسمان استان هاي قزوين ، زنجان ، اصفهان ، مركزي ، كرمان و تهران نيز فردا كمي ابري در بعد ازظهر و شب نيمه ابري خواهد بود.

شايان ذكر است؛ بيشينه دماي امروز تهران به 40 درجه سلسيوس برسد.