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۲۵ تیر ۱۳۸۴، ۱۶:۵۳

فردا

آسمان اغلب نقاط كشور صاف تا قسمتي ابري است

بر اساس اعلام سازمان هواشناسي آسمان اغلب نقاط كشور فردا صاف تا قسمتي ابري پيش بيني مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر" آسمان استان هاي فارس ، هرمزگان ، جنوب سيستان و بلوچستان ، دامنه هاي زاگرس و جزاير تنب بزرگ و كوچك ، ابوموسي ، قشم ، كيش ، سيري ، خوزستان و ايلام صاف تا قسمتي  ابري در بعد از ظهر و شب نيمه ابري همچنين در نقاط  مرتفع با احتمال رگبار پراكنده  و رعد و برق ، در نواحي ساحلي نيز با غبار محلي خواهد بود.

همچنين هواي استان هاي ساحلي درياي خزر و اردبيل كمي ابري در برخي نقاط  نيمه ابري با مه رقيق صبحگاهي و هواي نقاط شمالي استان هاي آذربايجان غربي و شرقي قسمتي ابري در بعد از ظهر و اوايل شب نيمه ابري پيش بيني مي شود.

آسمان استان هاي قزوين ، زنجان ، اصفهان ، مركزي ، كرمان و تهران نيز فردا كمي ابري در بعد ازظهر و شب نيمه ابري خواهد بود.

شايان ذكر است؛ بيشينه دماي امروز تهران به 40 درجه سلسيوس برسد.

کد مطلب 206953

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