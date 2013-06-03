تدابیر امنیتی در آستانه سالروز شهادت امام موسی کاظم(ع)/ اظهارات وزیر دفاع عراق درباره حوادث تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اخبار العراق، سعدون الدلیمی وزیر دفاع عراق گفت: حوادث جاری در عراق اگر حمایت مالی داخلی و خارجی را به دنبال نداشته باشد، نمی تواند ادامه پیداکند.

وی با تاکید بر ضرورت مقابله با تروریسم و تروریستهای تکفیری در عراق اظهار داشت آنچه در عراق و در مناطق غربی کشور می گذرد از حوادث منطقه و سوریه جدا نیست و کل منطقه ملتهب است و تروریسم از خارج مرزها وارد می شود.

از سوی دیگر پایگاه النهرین به نقل از منابع وابسته به جریان صدر از نجات حازم الاعرجی از اعضای جریان صدر عراق از یک سوء قصد تروریستی در شهر کاظمین که منجر به کشته شدن یکی از محافظانش شد خبر داد.

این منابع بیان کردند: هنگامی که حازم الاعرجی مشغول بازدید از کاروانهای عزاداری در داخل کاظمین بود مورد سوء قصد قرار گرفت که از ترور جان به در برد.

از سوی دیگر در اثر انفجار بمب در مسیر گشتی عراقی در ابوغریب دو نظامی عراقی زخمی شدند.

منابع عراقی از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن دو نفر دیگر در اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در جنوب تکریت در استان صلاح الدین خبر دادند.

پایگاه المدی پرس نیز از به کارگیری سگهای پلیس برای تامین امنیت این استان در سالروز شهادت امام کاظم(ع) خبر داد.