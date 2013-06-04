به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند دوشنبه شب در جمع مردم مناطق زلزله زده شهرستان دشتی اظهار داشت: کمک‌های بسیار زیادی به مردم در مناطق زلزله زده صورت‌گرفته است ولی لازم است که تلاش‌های بیشتری در این زمینه صورت بگیرد و شاهد تسریع در خدمات‌رسانی به مردم این مناطق باشیم.

وی از برگزاری جشن ازدواج زلزله‌زگان شهرستان دشتی توسط استانداری بوشهر خبر داد و افزود: باید همه افرادی که در شنبه و روستاهای اطراف می‌خواهند ازدواج کنند شناسایی شوند و استانداری بوشهر همه هزینه‌های این جشن را متقبل شده و جهیزیه نیز از طرف استانداری تامین خواهد شد.

استاندار بوشهر اضافه کرد: این جشن در اولین فرصت و در روزهای مبارک ماه رجب و ماه شعبان برگزار می‌شود و متولی برگزاری آن نیز کمیته امداد، بهزیستی، ورزش و جوانان، فرمانداری دشتی و مدیریت بحران استان است.

پرداخت هزینه به خانواده متوفیان و خودروهای آسیب دیده

وی ادامه داد: به هر یک از خانواده‌های متوفیان این زمین لرزه مبلغ دو میلیون تومان پرداخت می‌شود و همچنین به افرادی که خودروهای انها در این زمین‌لرزه خسارت دیده دو میلیون تومان به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود که این مبالغ تا 17 خردادماه پرداخت خواهند شد که توسط هلال احمر، دانشگاه علوم پزشکی، مدیریت بحران و فرمانداری انجام خواهد شد.

حسنوند در ادامه از اشتغال به عنوان یکی از مهمترین مشکلات مردم در این مناطق یاد کرد و بیان داشت: پس از برگزاری انتخابات نشستی با حضور همه مسئولان با مردم این مناطق برگزار خواهیم کرد.

وی ادامه داد: همه ما نوکر مردم هستیم و این بودجه و اعتباراتی که وجود دارد متعلق به مردم است و همه باید دست در دست هم دهیم تا مشکلات مردم را حل کنیم و ساخت مدارس و اماکن ورزشی و ساختمان‌های ادارات تا تیرماه باید انجام شود.

لزوم ساخت یک مسجد در هر یک از روستاها و شهر شنبه تا قبل از رمضان

استاندار بوشهر در ارتباط با اماکن مذهبی نیز بیان داشت: حسینیه‌ها و مساجد باید با سرعت بازسازی شوند و تا پیش از ماه مبارک رمضان در هر روستا یک مسجد و همچنین در شهر شنبه نیز یک مسجد جامع ساخته شود.

وی با تاکید بر لزوم تسریع در بازسازی مدارس در مناطق زلزله زده، خاطرنشان ساخت: ترک تشریفات را برای همین روزها گذاشته‌اند و با مسئولیت من برای بازسازی مدارس در این مناطق، قرارداد با ترک تشریفات بسته شود و عملیات اجرایی انجام شود.